OM: uitspraken Bob Vylan in Paradiso over Israëlisch leger niet strafbaar

De uitlatingen van de Britse band Bob Vylan tijdens hun optreden in Paradiso afgelopen september zijn niet strafbaar, dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt op zijn website. De band kwam onder vuur te liggen na uitspraken over het Israëlische leger (IDF).

Tijdens het concert riep de zanger onder meer "dood, dood aan de IDF", wat op sociale media veel verontwaardiging opriep. Volgens het OM is echter geen sprake van groepsbelediging, aanzetten tot haat of opruiing.

Na het optreden in Paradiso trad Bob Vylan op in Doornroosje in Nijmegen. Dat zag er zo uit:

3:45 Bob Vylan bedankt Doornroosje op podium

Uitspraken wel grof, maar niet strafbaar

Na "zorgvuldig onderzoek" concludeert het OM dat de uitingen wel provocerend en grof kunnen zijn, maar binnen de grenzen van de wet vallen. "Het is niet aan het OM om antwoord te geven op de vraag of een uiting ongepast of verwerpelijk is", aldus het OM.

Het optreden van Bob Vylan in Poppodium 013 dat gepland stond in september werd geannuleerd vanwege de uitspraken in Paradiso. Het Centraal Joods Overleg (CJO) wilde met een kort geding het optreden van de Britse groep in Nijmegen verbieden, maar de rechter oordeelde dat dit gewoon door mocht gaan.