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OM niet in hoger beroep in strafzaak oud-advocaat Inez Weski

Rechtszaak

Vandaag, 12:25

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Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Inez Weski. Het OM zegt "zeer tevreden" te zijn dat de rechtbank vrijwel al het door justitie ingebrachte bewijs heeft overgenomen en dat zij "het handelen van de verdachte in zeer krachtige bewoordingen heeft afgekeurd".

De rechtbank achtte Weski (71) op 21 mei schuldig aan het spelen van een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi, maar bepaalde dat zij niet terug naar de gevangenis hoeft. Weski speelde berichten door tussen haar gedetineerde cliënt Taghi en zijn criminele achterban.

De uitspraak van de rechtbank zie je in de bovenstaande video.

Beslissing

De rechtbank legde Weski een celstraf van 42 dagen op, gelijk aan de tijd die zij in 2023 na haar aanhouding in voorarrest heeft doorgebracht. Het OM had 4,5 jaar cel geëist. Justitie vindt nog altijd dat de opgelegde straf "geen recht doet" aan wat de rechtbank bewezen heeft verklaard.

Maar dat is niet het enige dat meeweegt bij de beslissing om geen hoger beroep in te stellen. "Omdat de verdediging heeft aangegeven zelf niet in appèl te gaan, ligt er straks een onherroepelijk en zeer helder vonnis. Dat weegt zwaar voor het OM", stelt justitie donderdag in een verklaring.

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Signaal

"Het goed gemotiveerde vonnis benadrukt ruimschoots de ernst van de strafzaak en zendt een onmiskenbaar signaal over wat de kernwaarden van de advocatuur zijn", zegt hoofdofficier van het Landelijk Parket John Lucas.

Volgens hem wilde het OM een norm stellen voor de manier waarop informatie wordt uitgewisseld tussen advocaten en hun cliënten. "Die norm is nu gesteld. Dat is erg belangrijk voor ons, net als het gegeven dat er nu een onomstotelijk vonnis is."

Door ANP

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