Oud-advocaat Inez Weski hoeft de cel niet meer in, wel schuldig in zaak-Taghi

Oud-advocaat Inez Weski (71) is donderdag door de rechtbank Rotterdam schuldig bevonden aan het spelen van een actieve rol binnen de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi. Toch hoeft ze niet terug de cel in. De straf die de rechtbank oplegde, is gelijk aan de 42 dagen die Weski al in voorarrest zat.

Volgens de rechtbank heeft Weski gefungeerd als boodschapper tussen de hoofdverdachte in het Marengo-proces en de buitenwereld. Taghi zit sinds december 2019 vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

De rechtbank hield bij de straf rekening met meerdere omstandigheden. Zo is Weski inmiddels geen advocaat meer en kampt ze volgens de rechtbank met een zeer broze gezondheid. Ook zijn er tijdens het onderzoek vormfouten gemaakt.

Daarom besloot de rechtbank om geen extra celstraf op te leggen bovenop het voorarrest dat Weski al heeft uitgezeten.

Actieve rol in organisatie van Taghi

Volgens de rechtbank speelde Weski een actieve rol binnen de organisatie van Taghi door berichten door te geven. Daarmee zou ze hebben geholpen bij de communicatie tussen Taghi en de buitenwereld vanuit de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught.

Justitieminister David van Weel vindt het "schokkend" dat bewezen is dat Weski als boodschapper fungeerde voor haar cliënt. Volgens Van Weel is het voortzetten van crimineel werk vanuit de gevangenis al langer "een aandachtspunt" voor het kabinet.

De zaak tegen Weski zorgde de afgelopen jaren voor veel ophef, omdat ze jarenlang bekendstond als een van de bekendste strafrechtadvaten van Nederland.

Hoger beroep

Weski reageerde teleurgesteld op de veroordeling, aldus haar advocaten. "Mensen die vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld, hebben daar altijd last van", zei Carry Knoops.

De advocaten van Weski verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. "Het ligt wel voor de hand dat er een hoger beroep zal komen van de kant van de verdediging", zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak.

De verdediging vindt het "belangrijk dat ze niet terug hoeft naar de gevangenis", vulde Geert-Jan Knoops aan. "Het is natuurlijk wel zo: ze is veroordeeld en dat betekent dat ze haar carrière heeft afgesloten met een veroordeling die er niet om liegt en dat is voor haar heel zwaar om te moeten aanhoren."