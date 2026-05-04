Opnieuw geen advocaat gevonden voor Ridouan Taghi

Het Denkenberaad maakt maandag bekend dat, ondanks een hernieuwde poging, geen advocaat is gevonden voor Ridouan Taghi (48). De verdachte blijft daardoor zonder verdediging. Dat is al een jaar zo, sinds de aanhouding van zijn toenmalige advocaat Vito Shukrula.

In maart 2026 werd de oproep aan strafrechtadvocaten om Taghi bij te staan verlengd met acht weken. Ondanks 'vele gesprekken' met verschillende advocaten, is er niemand die de zaak op zich wil nemen. In april was er nog sprake van dat advocaat Haroon Raza bereid was Taghi bij te staan, maar ook hij zag daar uiteindelijk van af.

Eerdere advocaten

Naast voormalig advocaat Shukrula is ook oud-advocaat Inez Weski opgepakt. Zij wordt verdacht van het doorsluizen van berichten van Taghi. De rechtbank doet op 21 mei uitspraak in deze zaak.