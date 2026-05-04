Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw geen advocaat gevonden voor Ridouan Taghi

Rechtszaak

Vandaag, 15:51

Link gekopieerd

Het Denkenberaad maakt maandag bekend dat, ondanks een hernieuwde poging, geen advocaat is gevonden voor Ridouan Taghi (48). De verdachte blijft daardoor zonder verdediging. Dat is al een jaar zo, sinds de aanhouding van zijn toenmalige advocaat Vito Shukrula.

In maart 2026 werd de oproep aan strafrechtadvocaten om Taghi bij te staan verlengd met acht weken. Ondanks 'vele gesprekken' met verschillende advocaten, is er niemand die de zaak op zich wil nemen. In april was er nog sprake van dat advocaat Haroon Raza bereid was Taghi bij te staan, maar ook hij zag daar uiteindelijk van af.

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Eerdere advocaten

Naast voormalig advocaat Shukrula is ook oud-advocaat Inez Weski opgepakt. Zij wordt verdacht van het doorsluizen van berichten van Taghi. De rechtbank doet op 21 mei uitspraak in deze zaak.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor 'deelname criminele organisatie'
OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor 'deelname criminele organisatie'
Inez Weski stopt als advocaat Ridouan Taghi, noemt proces 'oneerlijk'
Inez Weski stopt als advocaat Ridouan Taghi, noemt proces 'oneerlijk'
Voormalig advocaat Ridouan Taghi mag weer aan de slag als advocaat
Voormalig advocaat Ridouan Taghi mag weer aan de slag als advocaat

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.