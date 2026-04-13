Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Weski emotioneel in rechtbank: 'Ik kan staat niet meer vertrouwen'

Rechtszaak

Vandaag, 18:20 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Inez Weski heeft maandag hard uitgehaald naar de staat tijdens haar proces. "Ik kan niet meer op de staat vertrouwen", zei de 71-jarige oud-advocaat aan het slot van haar betoog.

Weski stelt dat advocaten volgens haar niet langer worden beschermd door de wet. "De advocaat opereert kennelijk al langer buiten de bescherming van de wet."

Justitie eiste eerder deze maand 4,5 jaar cel tegen Weski, te zien in bovenstaande video.

Emotioneel moment in rechtbank

Aan het einde van haar ruim een uur durende betoog werd Weski zichtbaar emotioneel. Ze verwees naar werk van haar favoriete schilder Francisco Goya om haar visie op het verval van de rechtsstaat te illustreren. Volgens haar verkeert die in een "verregaande staat van ontbinding".

"Dit is wat kunst met je doet, met mij althans", zei ze daarover in de rechtbank.

Tegelijk uitte ze stevige beschuldigingen richting justitie. Volgens Weski is er tot op het hoogste niveau "aangestuurd en ingegrepen" in haar zaak en lijkt de wet er "slechts te zijn om te worden genegeerd". Ook zei ze dat zij door het Openbaar Ministerie "vogelvrij" is verklaard en noemde dat handelen "schaamteloos".

Weski stond ook stil bij haar detentie. Ze zat de eerste dagen van haar voorarrest op een geheime locatie in Kamp Zeist. Volgens haar verkeerde ze daar in levensgevaar en kreeg ze niet de juiste zorg.

Zware beschuldigingen

De oud-advocaat werd in april 2023 aangehouden, terwijl zij Ridouan Taghi bijstond in het Marengo-proces. In die zaak werden eerder ook andere advocaten in verband gebracht met het doorspelen van berichten vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Ze wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Volgens het Openbaar Ministerie speelde zij daarin een cruciale rol.

Justitie eiste eerder deze maand 4,5 jaar cel tegen Weski. In de rechtbank richtte ze zich tot de rechters met de woorden: "U wordt geacht blind het Openbaar Ministerie te volgen" en "Draag mij niet aan hen over, kan ik alleen aan u vragen."

Weski ontkent de beschuldigingen en beroept zich op haar geheimhoudingsplicht. De rechtbank doet op 21 mei uitspraak in de zaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Ex-advocaat Inez Weski ontkent uitspraken tijdens arrestatie: 'Ik ga nu dood'
Ex-advocaat Inez Weski ontkent uitspraken tijdens arrestatie: 'Ik ga nu dood'
OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor 'deelname criminele organisatie'
OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor 'deelname criminele organisatie'
Weski beroept zich op geheimhoudingsplicht bij start proces
Weski beroept zich op geheimhoudingsplicht bij start proces
Weski krijgt ongelijk van rechter: op deze datum kan rechtszaak inhoudelijk beginnen
Weski krijgt ongelijk van rechter: op deze datum kan rechtszaak inhoudelijk beginnen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.