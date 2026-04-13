Weski emotioneel in rechtbank: 'Ik kan staat niet meer vertrouwen'

Inez Weski heeft maandag hard uitgehaald naar de staat tijdens haar proces. "Ik kan niet meer op de staat vertrouwen", zei de 71-jarige oud-advocaat aan het slot van haar betoog.

Weski stelt dat advocaten volgens haar niet langer worden beschermd door de wet. "De advocaat opereert kennelijk al langer buiten de bescherming van de wet."

Justitie eiste eerder deze maand 4,5 jaar cel tegen Weski.

Emotioneel moment in rechtbank

Aan het einde van haar ruim een uur durende betoog werd Weski zichtbaar emotioneel. Ze verwees naar werk van haar favoriete schilder Francisco Goya om haar visie op het verval van de rechtsstaat te illustreren. Volgens haar verkeert die in een "verregaande staat van ontbinding".

"Dit is wat kunst met je doet, met mij althans", zei ze daarover in de rechtbank.

Tegelijk uitte ze stevige beschuldigingen richting justitie. Volgens Weski is er tot op het hoogste niveau "aangestuurd en ingegrepen" in haar zaak en lijkt de wet er "slechts te zijn om te worden genegeerd". Ook zei ze dat zij door het Openbaar Ministerie "vogelvrij" is verklaard en noemde dat handelen "schaamteloos".

Weski stond ook stil bij haar detentie. Ze zat de eerste dagen van haar voorarrest op een geheime locatie in Kamp Zeist. Volgens haar verkeerde ze daar in levensgevaar en kreeg ze niet de juiste zorg.

Zware beschuldigingen

De oud-advocaat werd in april 2023 aangehouden, terwijl zij Ridouan Taghi bijstond in het Marengo-proces. In die zaak werden eerder ook andere advocaten in verband gebracht met het doorspelen van berichten vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Ze wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Volgens het Openbaar Ministerie speelde zij daarin een cruciale rol.

Justitie eiste eerder deze maand 4,5 jaar cel tegen Weski. In de rechtbank richtte ze zich tot de rechters met de woorden: "U wordt geacht blind het Openbaar Ministerie te volgen" en "Draag mij niet aan hen over, kan ik alleen aan u vragen."

Weski ontkent de beschuldigingen en beroept zich op haar geheimhoudingsplicht. De rechtbank doet op 21 mei uitspraak in de zaak.