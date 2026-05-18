Taghi mogelijk toch weer verdedigd, maar advocaten willen 'genoeg inleestijd'

Advocaten Ronald van der Horst en Anique Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi (48) bij te staan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Een voorwaarde van de advocatenduo is dat zij genoeg tijd krijgen voor inleestijd. Dat laten zij maandag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol weten.

Het advocatenduo stond eerder de oudste zoon van Taghi, Faissal, bij. Hij was de schutter bij de moord van Peter R. de Vries. Toen der tijd gaven zij aan nog niet te kunnen reageren op de vraag of zij Taghi gingen bijstaan.

Een van de eerdere advocaten van Taghi, Inez Weski wordt nu zelf verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. In de onderstaande video hoor je welke straf er haar boven het hoofd hangt:

1:20 OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor rol in bende Taghi

Te weinig tijd om in te lezen

Advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen stond Taghi maandag eenmalig bij voor de tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Hij laat weten dat: "Er genoeg advocaten zijn die Taghi willen bijstaan, maar dat het grote probleem is dat zij te weinig tijd krijgen van het hof om zich in te lezen in het omvangrijke dossier".

Het dossier van Taghi bestaat uit 90.000 pagina's en inmiddels heeft de verdachte al meer dan een jaar geen advocaat die hem bestaat. Van Berge Henegouwen waarschuwt het hof dan ook: "Als het hof ook nieuwe advocaten niet de ruimte geeft, dan zal de impasse voortbestaan".

'Ik ben een ongeschoolde Marokkaan'

Het Openbaar Ministerie schetste dat het hof een afweging moet maken tussen de belangen van slachtoffers, nabestaanden en de samenleving en hun recht op een tijdige afdoening van de zaak en het recht van Taghi op rechtsbijstand. "We kunnen niet iedere keer als er een nieuwe advocaat komt helemaal opnieuw beginnen", zei een van de advocaten-generaal. Op 12 juni is er een tussentijdse zitting waarin de verdedigingssituatie opnieuw wordt besproken.

Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, na de aanhouding van zijn laatste advocaat Vito Shukrula. Op de vraag van het hof aan Taghi wat hij zou doen als hij het hof was, antwoordde hij: "Ik ben een ongeschoolde Marokkaan, ik heb geen rechten gestudeerd. Ik kan niet op uw stoel gaan zitten."