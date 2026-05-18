Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Taghi mogelijk toch weer verdedigd, maar advocaten willen 'genoeg inleestijd'

Taghi mogelijk toch weer verdedigd, maar advocaten willen 'genoeg inleestijd'

Crime

Vandaag, 13:35

Link gekopieerd

Advocaten Ronald van der Horst en Anique Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi (48) bij te staan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Een voorwaarde van de advocatenduo is dat zij genoeg tijd krijgen voor inleestijd. Dat laten zij maandag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol weten.

Het advocatenduo stond eerder de oudste zoon van Taghi, Faissal, bij. Hij was de schutter bij de moord van Peter R. de Vries. Toen der tijd gaven zij aan nog niet te kunnen reageren op de vraag of zij Taghi gingen bijstaan.

Een van de eerdere advocaten van Taghi, Inez Weski wordt nu zelf verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. In de onderstaande video hoor je welke straf er haar boven het hoofd hangt:

OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor rol in bende Taghi
1:20

OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor rol in bende Taghi

Te weinig tijd om in te lezen

Advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen stond Taghi maandag eenmalig bij voor de tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Hij laat weten dat: "Er genoeg advocaten zijn die Taghi willen bijstaan, maar dat het grote probleem is dat zij te weinig tijd krijgen van het hof om zich in te lezen in het omvangrijke dossier".

Het dossier van Taghi bestaat uit 90.000 pagina's en inmiddels heeft de verdachte al meer dan een jaar geen advocaat die hem bestaat. Van Berge Henegouwen waarschuwt het hof dan ook: "Als het hof ook nieuwe advocaten niet de ruimte geeft, dan zal de impasse voortbestaan".

'Ik ben een ongeschoolde Marokkaan'

Het Openbaar Ministerie schetste dat het hof een afweging moet maken tussen de belangen van slachtoffers, nabestaanden en de samenleving en hun recht op een tijdige afdoening van de zaak en het recht van Taghi op rechtsbijstand. "We kunnen niet iedere keer als er een nieuwe advocaat komt helemaal opnieuw beginnen", zei een van de advocaten-generaal. Op 12 juni is er een tussentijdse zitting waarin de verdedigingssituatie opnieuw wordt besproken.

Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, na de aanhouding van zijn laatste advocaat Vito Shukrula. Op de vraag van het hof aan Taghi wat hij zou doen als hij het hof was, antwoordde hij: "Ik ben een ongeschoolde Marokkaan, ik heb geen rechten gestudeerd. Ik kan niet op uw stoel gaan zitten."

Door ANP

Lees ook

Opnieuw advocaat van Ridouan Taghi opgepakt
Opnieuw advocaat van Ridouan Taghi opgepakt
Ridouan Taghi al sinds afgelopen nacht in Nederland
Ridouan Taghi al sinds afgelopen nacht in Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.