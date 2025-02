OM eist levenslang tegen Richard K. voor dubbele moord Weiteveen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 51-jarige Richard K., voor de dubbele moord in het Drentse Weiteveen op 16 januari vorig jaar. K. schoot de 44-jarige Ineke dood in haar auto.

Kort daarna maakte hij met veel geweld een eind aan het leven van haar 38-jarige partner Sam, in en bij hun huis aan de Bargerweg. Volgens de officier van justitie zijn de moorden "niks meer dan een planmatige afrekening" en "een slachtpartij" geweest.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In de rechtszaak donderdag werden be elden, die werden vastgelegd op de mobiele telefoon van het vrouwelijke slachtoffer en op beveiligingscamera's rondom het huis, in de rechtszaal vertoond.

Executies

"Echt, echt nare beelden", zo refereerde de rechter naar het op camera vastgelegde geweld in de rechtszaal. "Het woord executeren komt weer in mij op." Richard K. ontkent deze beschuldiging niet: "Wat u ziet, zie ik ook."

Alle aanwezigen in de rechtszaal kregen te zien hoe K. het vrouwelijke slachtoffer in de ochtend van 16 januari klemreed met zijn auto, waarop zij 15 seconden lang claxonneerde. Op de beelden is te horen hoe het slachtoffer luidkeels 'politie!' schreeuwde. K. stapte vervolgens uit en liep, met een revolver in de hand, resoluut naar de bestuurderszijde van de auto waarin het slachtoffer zat. Door het portier loste hij meerdere schoten door het hoofd en nek van het slachtoffer, die op slag overleed aan haar verwondingen.

Zowel K. als de nabestaanden raakten geëmotioneerd door de beelden. K. bepleitte dat hij enkel de intentie had om met het echtpaar om de tafel te zitten, zonder juridische bemiddeling. "Maar dat claxonneren was zo groot in mijn hoofd geworden. Toen ben ik gewoon ontploft. Of gewoon. Dat is niet natuurlijk niet gewoon."

Op de vraag van de rechter waarom Ineke dood moest, beweerde de schutter dat hij daar geen antwoord op kan geven.

Genadeloze achtervolging

Enkele honderd meters verderop lag Sam, de man van het vrouwelijke slachtoffer, toen nog in bed, in het huis dat K. hen had verkocht en waar het echtpaar talloze 'verborgen gebreken' aan zou hebben ontdekt. Dit zou hebben geleid tot een genadeloos conflict waarbij er, volgens de rechter, vanuit beide kanten tientallen keren contact op was genomen met de politie.

Richard K. stond voor de deur van het huis, die open werd gedaan door het zoontje van het echtpaar. Met een smoes probeerde hij het zoontje ervan te overtuigen zijn vader te gaan halen. "Waar is je vader? Je moeder staat tegen een boom aan. Je vader moet er direct naartoe", zou K. volgens de getuigenis van het zoontje hebben gezegd. "Het wekt de indruk alsof u Sam in de val probeert te lokken", stelde de rechter.

Het kind liep daarop naar de kamer van zijn vader om hem te waarschuwen, toen K. opeens in de deuropening verscheen. Het zoontje getuigde aan de politie hoe K. gelijk het vuur opende op zijn vader, en hem in zijn rug stak met een mes toen hij probeerde aan het geweld te ontkomen. Het zoontje vertelde dat hij K. probeerde te steken, maar dat het mes brak.

Op camerabeelden van buiten het huis is te zien hoe een zwaargewonde Sam in een onderbroek en T-shirt het huis ontvluchtte, en hoe K. hem genadeloos op de hielen zat. "Nou weglopen, hé. Klootzak", riep K. hem achterna. Uit zijn auto haalde hij een luchtbuks tevoorschijn waarmee hij op korte afstand meerdere schoten loste op het slachtoffer, die inmiddels door een besneeuwd weiland een nabijgelegen greppel in was gestrompeld.

Recht in eigen hand

Vervolgens sloeg hij met de kolf van de luchtbuks meermaals op het hoofd van Sam, en stak hem wederom met het mes. De genadeklap kwam wanneer K. een laatste keer terugkeerde naar het slachtoffer en de kolf van de luchtbuks op zijn hoofd aan gort sloeg. "Vuile kloothommel. Je gaat niet mijn gezin kapotmaken. Niet niet niet niet."

"Zo, afgelopen. Ons een jaar geterroriseerd, ons helemaal kapotgemaakt. Ik laat mijn dochter niet verkrachten. Dat gaat niet gebeuren." K. refereerde hierbij naar een bedreiging die hij eerder die week beweerde te hebben gehoord. "Wilde u Sam vermoorden omdat hij uw gezin bedreigde, moest hij daarom dood?", vroeg de rechter, waarop K. antwoordte van tevoren niet de gedachte te hebben gehad dat Sam en Ineke dood moesten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

' Terug naar je cel'

Aan het einde van de zitting kregen de nabestaanden de kans om te spreken. Ook het zoontje, de enige ooggetuige, kwam daarbij aan het woord: "Ik vind het gestoord van je, ga maar lekker terug naar je cel. Wat heb je gedaan? Door jouw misdaden kan ik geen knuffels geven, niet reizen, niets meer."

Ook de vader van Ineke nam geen blad voor de mond: "Je was te schijterig om zonder wapen oog in oog te staan met je slachtoffers", las een woordvoerder van de familie op uit een verklaring. "Denk aan de vreselijke pijn die je hebt aangericht in het leven van twee kindertjes, nooit meer kunnen terugvallen op hun vader of moeder."

ANP/Hart van Nederland