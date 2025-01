Scootmobiel raakt te water in Weiteveen: bestuurder overlijdt ter plekke

Een scootmobiel is woensdagmiddag in Weiteveen te water geraakt. De bestuurder van de scootmobiel heeft het ongeluk niet overleefd. Dat meldt de politie.

Rond 12.30 uur kregen de hulpdiensten een melding van een ongeval met een scootmobiel aan de Dordseweg in het Drentse dorp. De brandweer, ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse om het slachtoffer te helpen. Hulp mocht helaas niet meer baten: de bestuurder overleed op de plek van het ongeluk.

Hoe de persoon in het water terecht is gekomen, is niet bekend. De politie doet daar momenteel onderzoek naar.