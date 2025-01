Geheim rapport: politie erkent fouten in aanloop naar moorden Weiteveen

De politie stelt in een nu nog geheim intern rapport dat ingezien is door het Dagblad van het Noorden dat er fouten zijn gemaakt in aanloop naar de dubbele moord in het Drentse Weiteveen. Zo lieten ze onder andere na de wapens van verdachte Richard K., die in conflict lag met de slachtoffers over de verkoop van een woning, in beslag te nemen.

Dat schrijft de krant vrijdagmiddag. Er zouden talloze kansen zijn geweest voor de politie om het dodelijke voorval op 16 januari 2024 te voorkomen. De omgekomen slachtoffers Sam Czerniawski (38) en Ineke Mussche (44) werden bijvoorbeeld niet vertrouwd, verschillende politieafdelingen stemden zaken niet goed met elkaar af, er werd niet tijdig ingegrepen en men schoot tekort bij het inschatten van de gevaren.

Tijdens een zitting bij de rechtbank in Assen betuigde Richard K. spijt aan zowel de nabestaanden als zijn eigen familie. In de bovenstaande video is K. te horen.

Wapenvergunning

Er worden meerdere details uit het rapport aangehaald in het artikel. Bijvoorbeeld: normaal zou er bij meerdere aangiftes van stalking, zoals die gedaan zijn door Ineke, intern een procedure moeten zijn opgestart die daar speciaal voor is bedoeld. Maar dat werd in dit geval niet gedaan. Een ander detail is dat de politie de jachtakte - oftewel wapenvergunning - van verdachte K. niet introk. Daardoor kon hij zijn wapens blijven gebruiken.

Zijn vriendin alarmeerde de hulpdienst al in juli 2023 dat hij een "hersenaandoening heeft, hij niet reageert zoals men mag verwachten en overprikkeld kan zijn." De krant leest daarop in het rapport dat de politie toegeeft dat ze na die melding de jachtakte in hadden moeten trekken en de wapens op hadden moeten halen bij K. Daardoor was er namelijk ook een kans geweest dat zijn illegale wapens zouden zijn aangetroffen, waarmee hij later Sam en Ineke om het leven zou brengen.

De politie concludeert in haar evaluatie dat er meer had moeten worden gehandeld uit het perspectief van de latere slachtoffers, maar ook blijkt uit het rapport dat er onvoldoende is geluisterd naar de zorgen en klachten van verdachte K. en zijn gezin. Het rapport zou de sfeer uitademen dat het hele politiesysteem heeft gefaald en dat de fouten niet aan individuele politiemensen toe te schrijven zijn.

Kritisch

Inhoudelijk wil de politie niet op het verhaal ingaan, vanwege de bescherming van de rechten van de belanghebbenden. Ze bevestigen dat het rapport in concept afgerond is. De stukken liggen nu bij de nabestaanden en de verdachte en zijn familie zodat die erop kunnen reageren. Wel zegt een woordvoerder dat er "kritisch is gekeken naar het handelen van de politieorganisatie, gericht op de periode voorafgaand aan het geweldsmisdrijf".