Verdachte van dubbele moord Weiteveen ook vervolgd voor wapenhandel

Richard K., de 51-jarige verdachte van een dubbele moord in Weiteveen, wordt niet alleen vervolgd voor de moorden, maar ook voor wapenbezit en mogelijk wapenhandel. Dit werd bevestigd door de officier van justitie tijdens de tweede inleidende zitting in de rechtbank van Assen.

Richard K., die niet aanwezig was bij de zitting, zou op 16 januari een 44-jarige vrouw en haar 38-jarige man hebben gedood na een langdurig conflict over een woning die hij een jaar eerder aan hen had verkocht. De politie arresteerde K. vrijwel direct na de moorden in de buurt van de woning van de slachtoffers. Justitie beschuldigt hem van planmatig handelen.

Daarnaast werden in juni twee mannen gearresteerd op verdenking van het leveren van de wapens aan de verdachte, maar zij worden niet verdacht van betrokkenheid bij de moorden. K.'s advocaat, Justus Reisinger, hoopt dat de verdenkingen rond wapenhandel de hoofdzaak niet zullen vertroebelen.

Persoonlijkheidsonderzoek uitgesteld

De geplande opname van K. in het Pieter Baan Centrum voor een persoonlijkheidsonderzoek is uitgesteld tot 2 september. Dit onderzoek zal naar verwachting zeven weken duren, gevolgd door een periode van ongeveer twee maanden voor het opstellen van het rapport. De inhoudelijke behandeling van de zaak voorlopig gepland voor februari volgend jaar. Tijdens een eerdere zitting in april betuigde K. spijt en noemde hij de gebeurtenissen "een verschrikkelijke tragedie".

Wapenvergunning

K. had naast illegale wapens ook een wapenvergunning voor legale wapens, tot verbijstering van de nabestaanden van de slachtoffers, gezien zijn langdurige conflict met het stel. Vertegenwoordigers van de nabestaanden, waaronder een broer van het mannelijke slachtoffer, waren aanwezig tijdens de zitting, maar kwamen nog niet aan het woord. De nabestaanden vinden het onbegrijpelijk dat de politie K.'s wapenvergunning niet eerder heeft ingetrokken, ondanks het conflict.

