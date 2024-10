Woning van vermoorde Sam en Ineke in Weiteveen te koop

Het huis van de doodgeschoten Sam en Ineke uit Weiteveen staat te koop. In en bij de woning vond begin dit jaar een bloederige moordpartij plaats, waarvoor Richard K. vastzit, in afwachting van zijn proces. Het vrijstaande pand staat voor 600.000 euro te koop.

Het huis speelde een belangrijke rol in het conflict tussen de drie. De 51-jarige Richard K. zou op 16 januari de 44-jarige Ineke en haar 38-jarige man Sam hebben vermoord na een langdurige ruzie over de woning die hij aan het stel had verkocht. Volgens de twee had het huis veel gebreken.

Voor de tragedie werden er tientallen meldingen en aangiften gedaan van overlast, vernieling, smaad en laster. K. verloor het vertrouwen in de rechtsstaat toen Sam werd vrijgelaten na een kopstoot die hij aan Richard had uitgedeeld. Twee dagen later schoot K. het echtpaar dood.

'Gepest en getreiterd'

Na de moorden ging K. live op Facebook, waar hij geëmotioneerd vertelde dat er "iets heel ergs is gebeurd" en dat hij en zijn gezin al een jaar lang werden gepest, getreiterd en geïntimideerd. Kort daarna werd hij opgepakt door de politie.

Volgens de makelaar is de woning die nu te koop staat "uitermate geschikt voor gezinsbewoning" en het gastenverblijf is geschikt voor inwonende ouders, mantelzorg of wellicht Bed and Breakfast. Ook worden de "unieke flora en fauna" in de omgeving benoemd en kun je er "heerlijk ontspannen en tot rust komen".