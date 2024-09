'Beide families fatale burenruzie Weiteveen waren bewapend'

De burenruzie in het Drentse Weiteveen die in januari van dit jaar leidde tot een dubbele moord, liep zo uit de hand dat beide families zich bewapenden. Dat blijkt uit een reconstructie van het AD.

De 51-jarige Richard K. zou op 16 januari de 44-jarige Ineke en haar 38-jarige man Sam hebben vermoord na een langdurig conflict over een woning die hij aan het stel had verkocht.

Buren van de slachtoffers reageerden geschrokken op het drama:

2:31 Oud-buren slachtoffers Weiteveen doen verhaal: 'Nooit verwacht'

Na de moorden ging K. live op Facebook, waar hij geëmotioneerd vertelde dat er "iets heel ergs is gebeurd" en dat hij en zijn gezin al een jaar lang werden gepest, getreiterd en geïntimideerd. Kort daarna werd hij opgepakt door de politie.

Luchtdrukwapen

Eerder werd al bekend dat verdachte Richard K. een half jaar lang met drie illegale wapens rondliep. Nu blijkt uit de reconstructie van het AD, op basis van niet eerder gepubliceerde dossierstukken, dat ook Sam bewapend was. In een zelfgemaakt filmpje, dat op zijn telefoon werd gevonden, vertelt Sam dat hij een luchtdrukwapen had gekocht en liet opvoeren.

De ruzie liep zo erg uit de hand dat er tientallen meldingen en aangiften zijn gedaan van overlast, vernieling, smaad en laster. K. verloor het vertrouwen in de rechtsstaat toen Sam werd vrijgelaten na een kopstoot die hij aan Richard had uitgedeeld. Twee dagen later schoot K. het echtpaar dood. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet bekend.