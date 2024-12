Geen advies na onderzoek toerekeningsvatbaarheid verdachte dubbele moord Weiteveen

Bij de rechtbank in Assen is dinsdag duidelijk geworden dat gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) geen uitsluitsel kunnen geven over de toerekeningsvatbaarheid van Richard K. De 51-jarige man wordt verdacht van de brute moord op twee personen in Weiteveen op 16 januari. Dit werd bekend tijdens een tussentijdse zitting.

K. heeft bekend de 44-jarige Ineke Mussche en haar 38-jarige partner Sam Czerniawski te hebben gedood. De aanleiding voor de moorden lijkt een conflict over een woning aan de Bargerweg die de slachtoffers van K. hadden gekocht. Volgens het Openbaar Ministerie handelde K. met voorbedachte rade.

Tijdens een eerdere zitting betuigde de verdachte, Richard K., spijt aan zowel de nabestaanden als zijn eigen familie. In de bovenstaande video is K. te horen.

De gebeurtenissen waren uiterst gewelddadig. Mussche werd doodgeschoten in haar auto nabij de woning, terwijl Czerniawski in bed om het leven werd gebracht door een combinatie van schieten, steken en slaan. Een 12-jarige zoon van het stel was deels getuige en probeerde zijn vader te beschermen door K. met een mes te steken, waarmee hij K. licht verwondde.

Een groot deel van het geweld is vastgelegd op camerabeelden. Voor het Openbaar Ministerie is vooral de verklaring van de zoon van groot belang. K. zelf beweert slechts flarden te herinneren van wat er binnen gebeurde. Een verzoek van de verdediging voor nader onderzoek naar deze gebeurtenissen is door de rechtbank afgewezen.

Stoornissen bij K. vastgesteld

Het Pieter Baan Centrum heeft wel stoornissen bij K. vastgesteld, waaronder een neurologische aandoening door een herseninfarct. Maar het is hen niet gelukt een verband te leggen tussen deze stoornissen en de moorden. Hierdoor konden de deskundigen geen advies uitbrengen over de geestelijke gesteldheid van K. ten tijde van de feiten.

Hoewel het volledige rapport van het PBC nog in de maak is, heeft de rechtbank een voorlopige samenvatting ontvangen. De zaak staat voorlopig gepland voor inhoudelijke behandeling op 12 en 13 februari. Het rapport en eventuele aanvullende onderzoeken kunnen deze data echter doen verschuiven.

ANP