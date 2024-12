OM eist celstraffen na hevige rellen rond Ajax-Maccabi

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag celstraffen geëist tegen verdachten van de gewelddadige rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv op 7 november. De officier van justitie eiste onder meer 24 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen de 32-jarige Sefa Ö. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij vier geweldsincidenten in de binnenstad van Amsterdam.

De officier sprak van "zeer verwerpelijke" aanvallen op supporters van Maccabi Tel Aviv. "De gebeurtenissen hebben een nacht gecreëerd waarvoor Amsterdam nog lang een diepe schaamte zal voelen," benadrukte zij tijdens de zitting.

Giftige cocktail

Eerder op de dag eiste het OM zes maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen de 19-jarige Lucas D. uit Monnickendam. Hij is de eerste verdachte die terechtstaat in deze zaak. Volgens het OM droeg D. zwaar illegaal vuurwerk bij zich en was hij actief in een Snapchat-chatgroep waarin werd opgeroepen tot geweld. Ook zou hij samen met anderen stenen naar de politie hebben gegooid in de buurt van de Johan Cruijff ArenA.

De officier van justitie wees op de maatschappelijke impact van de rellen, die niet alleen rondom het stadion plaatsvonden, maar ook in de Amsterdamse binnenstad. Ze haalde uitspraken van burgemeester Femke Halsema aan, die sprak van een "giftige cocktail van antisemitisme, hooliganisme en woede over de oorlog in Gaza". Het discriminatieaspect en het geweld tegen de politie worden door het OM als strafverzwarend beoordeeld.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Geen kwade bedoelingen

De advocaat van D. stelt dat zijn cliënt alleen naar Amsterdam was gereisd om de wedstrijd te volgen en geen kwade bedoelingen had. "Hij wilde niet demonstreren, geen Maccabi-supporters of Joden aanvallen," aldus de raadsman. Hij vindt dan ook dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling en pleit voor vrijspraak.

In totaal staan woensdag vijf verdachten terecht. Donderdag volgen nog twee anderen. De rechtszaken trekken veel belangstelling. De rechtbank doet op 24 december uitspraak in deze zaken.

Hart van Nederland/ANP