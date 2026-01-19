Verdachte jeugdgroep Beverwijk ontkent geweld tegen Haarlemmer

De 22-jarige Adam el B. uit Beverwijk ontkent dat hij in september vorig jaar tegen het hoofd en het lichaam van een 17-jarige Haarlemmer heeft geschopt. Beelden van het geweld werden online gedeeld, waarop een vergeldingsactie volgde van een groep Haarlemmers en vijf middelbare scholen in de regio een dag de deuren sloten. Het Openbaar Ministerie denkt dat een conflict tussen twee jeugdgroepen uit Haarlem en Beverwijk de oorzaak van de incidenten was.

El B. stond maandag terecht in de rechtbank in Haarlem tijdens een eerste voorbereidende zitting voor het medeplegen van een poging tot doodslag, openlijk geweld en diefstal met geweld. Het slachtoffer werd bestolen van zijn jas, telefoon, geld en rijbewijs. De officier van justitie zei tijdens de zitting dat de verdachte ontkent, maar dat er beelden zijn waarop te zien is dat El B. "een harde vuistslag" tegen het hoofd van het slachtoffer geeft.

Wraakactie

"Op de beelden was het ontblote slachtoffer te zien dat werd toegetakeld door een groep jongens. Het slachtoffer had zijn bewustzijn verloren en zag later op de beelden hoe hij was mishandeld", aldus de officier. Het slachtoffer heeft een gebroken hand aan het incident overgehouden. Ook is hij doorverwezen naar een psycholoog. "Het is een vervelend feit, mensen zijn geschokt, maar er is geen sprake van een poging tot doodslag. Een arts heeft zelfs verklaard dat hij het wel vond meevallen", zei de advocaat van de verdachte.

Bij een wraakactie een paar dagen na het incident waarbij de verdachte betrokken zou zijn, werd een jongen in Beverwijk een auto ingetrokken. Nadat hij naar Haarlem was gebracht, werd ook hij uitgekleed en toegetakeld. Hij kreeg daarbij een vuurwapen in zijn mond. Uit onderzoek is volgens het OM niet gebleken dat dit slachtoffer zelf betrokken was bij het eerste incident.

Het geweld tussen de jongerengroepen liep zo hoog dat scholen hun deuren sloten:

0:30 Noodbevel: politie grijpt hard in na spanningen in Beverwijk en Heemskerk

De advocaat vroeg de rechtbank het voorarrest van El B. te beëindigen, omdat de verdachte een baan aangeboden heeft gekregen waaraan hij dinsdag kan beginnen. Ook zou El B. zijn moeder moeten ondersteunen bij de opvoeding van zijn broer.

De rechtbank maakt dinsdag bekend of de verdachte blijft vastzitten.