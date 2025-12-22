Volg Hart van Nederland
Verdachte (23) bekent het kopschoppen van Haarlemmer (17): 'Het spijt me oprecht'

Rechtszaak

Vandaag, 18:27

De 23-jarige Fouad B. uit Heemskerk heeft bekend dat hij op 6 september heeft meegedaan aan het schoppen en slaan tegen het hoofd en het lichaam van een minderjarige Haarlemmer (17). Beelden daarvan werden online gedeeld, waarop een vergeldingsactie volgde met als gevolg dat vijf middelbare scholen in de regio de deuren sloten.

De verdachte stond maandag als eerste van de groep verdachten terecht in de rechtbank in Haarlem tijdens een eerste voorbereidende zitting. Daar sprak de officier van justitie van "heftige geweldsincidenten" die voortkwamen uit een eerder conflict tussen een groep jongeren uit Haarlem en een groep uit Beverwijk en Heemskerk.

'3-0 Beverwijk'

"Daarvan zijn schokkende beelden verspreid en dit zorgde weer voor verdere escalatie, op de beelden is te zien dat het minderjarige slachtoffer uit Haarlem ernstig wordt toegetakeld. Hij wordt uitgekleed en geslagen en meermalen tegen het hoofd geschopt, ook toen hij buiten bewustzijn was", zei de officier van justitie. "Beelden werden online gezet met provocerende teksten erbij, zoals '3-0 voor Beverwijk, Haarlemmers zijn snotneuzen'."

Wraak

Een wraakactie volgde op 8 september. In Beverwijk werd een 22-jarige man uit Heemskerk onder bedreiging van een vuurwapen een auto ingetrokken. In Haarlem werd ook hij ontkleed en ernstig mishandeld. Dit slachtoffer was op een filmpje te zien met ducttape over zijn ogen en mond. Ook werd hij geslagen en werd de loop van een revolver in zijn mond gezet.

Vier verdachten

In de zaak van de mishandeling van de minderjarige Haarlemmer zijn vier verdachten aangehouden. Naast B. zit nog een 22-jarige man uit Beverwijk vast. Een 17-jarige verdachte uit Heemskerk kwam onlangs op vrije voeten door een beslissing van het gerechtshof. Een 24-jarige man uit Beverwijk kwam eerder al vrij. In de zaak van de wraakactie zit een 18-jarige man uit IJmuiden vast en zoekt de politie nog naar een 21-jarige inwoner van Haarlem.

'Ernstig groepsgeweld'

B. ontkent dat hij wist dat de minderjarige Haarlemmer is bestolen van zijn jas, telefoon en geld. Op de beelden is te zien dat de daders het rijbewijs van het slachtoffer tonen. Zijn advocaat heeft de rechtbank gevraagd het voorarrest van B. te beëindigen, omdat volgens hem juridisch geen sprake was van een poging tot doodslag. "Hoe onaangenaam de beelden ook zijn, we kijken niet naar een poging tot doodslag, maar naar ernstig groepsgeweld." De rechtbank maakt dinsdag bekend of B. vast blijft zitten. B. betuigde spijt tijdens de zitting.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

