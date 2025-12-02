Politie toont foto's van dader die Heemskerker wapen in mond duwde

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en mishandeling van een 22-jarige man uit Heemskerk in september. Het slachtoffer was op een filmpje te zien met ducttape over zijn ogen en mond, meldt de politie. Ook werd hij geslagen en werd de loop van een revolver in zijn mond gezet.

In de zaak zijn al zes verdachten aangehouden, van wie er vier nog vastzitten. Het slachtoffer werd in de nacht van zondag 7 op maandag 8 september rond 00.15 uur in de Breestraat in Beverwijk onder bedreiging van een vuurwapen een auto in getrokken. Hij is toen meegenomen naar het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk. De ontvoering en mishandeling waren volgens de politie een reactie op een incident van de zaterdag daarvoor waarbij een groep een persoon uit Beverwijk mishandelde.

Na een online dreiging bleven vier scholen in Beverwijk en Heemskerk dicht. Na het weekend gingen de scholen weer open, maar de gemeente, scholen en hulpdiensten bleven wel alert:

De beelden die online rondgingen en de geweldsincidenten tussen rivaliserende groepen in Beverwijk, Haarlem en Heemskerk zorgden destijds voor onrust in de regio. Enkele scholen sloten een dag zelfs hun deuren.