Half jaar cel geëist tegen Dillian B. (20) na rellen jeugdgroepen Beverwijk

Het Openbaar Ministerie eist zes maanden cel tegen de eerste verdachte Dillian B. van rellen tussen jeugdgroepen uit Beverwijk. Midden september sloten scholen en sportclubs in Beverwijk de deuren uit angst voor escalerend geweld tussen verschillende jongerengroepen. B. is de eerst van in totaal acht verdachten die voor de rechter moeten komen.

De 20-jarige verdachte wordt onder meer verdacht verdacht van bedreiging op sociale media. Daarnaast zou hij een wapen, een soort zelfgebouw explosief, in bezit hebben. De verdachte ontkent de bedreigingen te hebben gestuurd en zegt dat anderen toegang hadden tot zijn telefoon en dat zij mogelijk de bedreigende berichten hebben gestuurd.

De verdachte bevestigde wel dat het explosief van hem is, maar deze zou een paar jaar oud zijn en "geen grote knal" meer geven. Volgens de officier van justitie was de maatschappelijke impact van het conflict zo groot dat een taakstraf "een gepasseerd station" was.

Het geweld tussen de jongerengroepen liep zo hoog dat scholen hun deuren sloten:

0:30 Noodbevel: politie grijpt hard in na spanningen in Beverwijk en Heemskerk

Online gingen medio september beelden rond van mishandeling, AI-beelden van een ontploffing van een school en dreigingen van een schietpartij. Uit voorzorg sloten scholen een dag hun deuren en gold er een noodbevel. Foort van Oosten, demissionair minister van Justitie en Veiligheid vertelde destijds aan Hart van Nederland: "Ik schrik er ontzettend van wat er online allemaal rondgaat daar. Dit moeten we in onze samenleving echt niet willen."

Momenteel zitten nog twee andere verdachten vast voor hun mogelijke rol in de rellen. Het gaat om mannen van 23 en 24 jaar. Zij worden verdacht van poging tot doodslag en beroving. De overige vijf verdachten zijn weer op vrije voeten. Zij worden verdacht van wapenbezit of opruiing. Het Openbaar Ministerie liet eerder weten meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

De politierechter in Haarlem doet later donderdag uitspraak.

