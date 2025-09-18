Terug

Politie onderzoekt 'ernstige' dreigmail aan school in Almere

Politie onderzoekt 'ernstige' dreigmail aan school in Almere

Crime

Vandaag, 20:28

Het Oostvaarders College in Almere heeft woensdag een "ernstige bedreiging" per mail ontvangen, meldt de politie donderdag. Die doet onderzoek naar "de herkomst en de toedracht van de mail". De politie schat in dat er op dit moment geen aanleiding is om aan te nemen dat er direct gevaar dreigt. De school kan vrijdag dan ook gewoon open.

Wel zal de politie vrijdag zichtbaar aanwezig zijn op en rond de school. Ook worden er extra controles uitgevoerd. De politie en de gemeente houden nauw contact met de school en de betrokkenen. Als het dreigingsbeeld nog verandert "worden er in samenspraak met de gemeente en de school alsnog passende maatregelen genomen". Het Oostvaarders College is een havo-, vwo en gymnasiumschool.

Recentelijk is het vaker voorgekomen dat scholen dreigmails hebben ontvangen. Zo besloten eerder deze maand meerdere scholen en sportclubs in de regio van Beverwijk en Heemskerk de deuren gesloten te houden na onrust in de buurt en online bedreigingen.

Vorig weekend werden er ook beveiligers ingezet bij een sportclub in Beverwijk vanwege de onrust:

Dreiging met vuurwapens bij jeugdvoetbal: club zet beveiliging in
1:41

Dreiging met vuurwapens bij jeugdvoetbal: club zet beveiliging in

