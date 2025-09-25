Half jaar cel voor eerste verdachte rellen jeugdgroepen Beverwijk

De politierechter in Haarlem heeft donderdag een 20-jarige man uit Heemskerk veroordeeld tot een half jaar cel waarvan drie maanden voorwaardelijk. Dillian B. werd eerder deze maand aangehouden na een conflict tussen twee rivaliserende groepen jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Haarlem.

B. moest zich als eerste van in totaal acht verdachten voor de rechter verantwoorden. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Hij stond terecht voor onder meer een (poging tot) bedreiging op sociale media. Ook zou hij een wapen, een soort zelfgebouwd explosief, in zijn bezit hebben gehad.

Online gingen medio september beelden rond van een mishandeling, met AI gemaakte beelden van een ontploffing van een school en dreigingen van een schietpartij. Enkele scholen besloten daarop uit voorzorg de deuren te sluiten. Ook kwam er een noodbevel.

Momenteel zitten nog twee andere verdachten vast voor hun mogelijke rol in de rellen. Zij worden verdacht van poging tot doodslag en beroving. De overige vijf verdachten zijn weer op vrije voeten.

Hart van Nederland/ANP