Politie ontvangt meerdere tips na delen beelden dader die Heemskerker ontvoerde

De vrijgegeven beelden van een man die verdacht wordt van betrokkenheid en mishandeling van een 22-jarige man uit Heemskerk, hebben meerdere tips opgeleverd. Dat meldt de politie woensdag.

"De beelden hebben wel tips opgeleverd, maar die hebben nog niet geleid tot een aanhouding. Alle tips worden onderzocht", laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland. "Mensen denken goed mee. Als ze meer weten, horen wij het graag."

De man werd in de nacht van zondag 7 op maandag 8 september in de Breestraat in Beverwijk onder bedreiging van een vuurwapen een auto in getrokken. Hij werd meegenomen naar het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk. Op een filmpje was te zien hoe het slachtoffer met ducttape over zijn ogen en mond had. Hij werd ook geslagen en een loop van een revolver werd in zijn mond gezet.

Rivaliserende groepen

De ontvoering en mishandeling waren volgens de politie een reactie op een incident van de zaterdag daarvoor. Hierbij werd een persoon uit Beverwijk mishandeld door een groep.

Na een online dreiging bleven vier scholen in Beverwijk en Heemskerk dicht. Na het weekend gingen de scholen weer open, maar de gemeente, scholen en hulpdiensten bleven wel alert:

1:20 Burgemeester Beverwijk: scholen gaan maandag weer open

De beelden die online rondgingen en de geweldsincidenten tussen rivaliserende groepen in Beverwijk, Haarlem en Heemskerk zorgden destijds voor onrust in de regio.