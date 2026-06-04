Minderjarigen veroordeeld voor explosie waarbij Joey (16) zwaargewond raakte

De rechtbank heeft twee minderjarige jongens veroordeeld tot een deels voorwaardelijke jeugddetentie voor het laten ontploffen van een zware vuurwerkbom bij een woning in Purmerend in december 2024. Bij de explosie raakte de destijds 16-jarige Joey zwaargewond en lag hij ruim twee weken in coma.

Joey liep zware brandwonden op en is volgens de rechtbank nog steeds niet hersteld. Het pand waar hij woonde is verwoest en ook de huizen van buren liepen grote schade op.

De twee moeten naast hun voorwaardelijke detentie ook een schadevergoeding betalen, waaronder ruim 135.000 euro aan Joey. De jongens zouden de explosie in opdracht van iemand anders hebben uitgevoerd.

Verplichte begeleiding

Volgens de rechtbank hebben de daders zich "alleen laten leiden door geld, zonder stil te staan bij de ernstige gevolgen van hun handelen". Bij beiden is sprake van een gebrekkige ontwikkeling van hun geestvermogens en zwakbegaafdheid. Ze hoeven daarom niet terug naar de gevangenis, maar krijgen verplichte hulpverlening en begeleiding. Als ze hier niet aan meewerken, moeten ze alsnog hun straf uitzitten.

De schok in Purmerend was groot na de explosie. In bovenstaande video vertelt Joey's tante Natasja wat er die nacht is gebeurd en over de verwondingen van Joey.