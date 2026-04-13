OM eist 17 jaar cel en tbs voor doden en in stukken zagen van moeder

Het Openbaar Ministerie heeft 17 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Timothy B. uit Landsmeer. Hij wordt verdacht van het doden van zijn 52-jarige moeder en het verminken van haar lichaam.

De zaak kwam maandag aan bod in de rechtbank in Amsterdam. Volgens het OM schoot de man zijn moeder op 8 januari vorig jaar in zijn woning door het hoofd. Daarnaast had het slachtoffer meerdere steekwonden in onder meer haar hals en borst.

Lichaam deels gevonden

Een dag later werd het bovenlichaam van de vrouw gevonden in het bad van de woning. De onderbenen van het slachtoffer zijn tot op heden niet teruggevonden, zo bleek maandag uit de zitting.

Volgens het OM heeft de verdachte geprobeerd delen van het lichaam weg te maken.

Verdachte zegt zich weinig te herinneren

De verdachte verklaart dat hij zich alleen kan herinneren dat hij een vuurwapen uit een keukenlade pakte. Over het steken van zijn moeder en het verplaatsen en verminken van haar lichaam zegt hij niets meer te weten.