Verdachte Timothy B. (32) zwijgt over gruwelijke moord op moeder in Landsmeer

Verdachte Timothy B. (32) weigert te verklaren over de moord op zijn 52-jarige moeder in zijn woning in Landsmeer en het wegmaken van haar onderbenen. De afgezaagde lichaamsdelen zijn nog altijd spoorloos, bleek vrijdag tijdens een eerste openbare zitting in de rechtbank in Amsterdam.

Het levenloze en verminkte lichaam van de vrouw werd op 9 januari gevonden, in het bad van de afgesloten badkamer. "Nadat de ex van de verdachte de bebloede slippers van het slachtoffer en een wapen in een vuilniszak in de wc had aangetroffen", zei de officier van justitie.

De vrouw bleek te zijn gestoken en had een kogel in haar hoofd. Op de badrand lag een verschoten kogel en in de woonkamer vond de politie nog twee kogels. Op de hulzen en het wapen werd DNA van de verdachte gevonden. Ook op messen en een zaag werd zijn DNA aangetroffen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP