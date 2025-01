31-jarige Amsterdammer opgepakt na vondst lichaam vrouw (52) in Landsmeer

De politie heeft een 31-jarige man uit Amsterdam aangehouden na de ontdekking van het lichaam van een vermiste 52-jarige vrouw donderdagavond in Landsmeer, een dorp ten noorden van Amsterdam. De vrouw werd in een woning aan de Dorpsstraat gevonden en is door een misdrijf om het leven gekomen, aldus de politie.

De vrouw uit Diemen was onder verdachte omstandigheden vermist. Ze was woensdag voor het laatst gezien in Landsmeer, waarna haar auto een dag later werd aangetroffen bij een fastfoodrestaurant in Amsterdam-Noord. Na de vondst van de vrouw in Landsmeer werd de vermoedelijke dader in Amsterdam aangehouden.

De verdachte blijft vast en wordt verhoord. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht door de politie.

ANP