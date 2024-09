Zorgboerderij Landsmeer beroemd in Zuid-Korea: 'Leuk dat ze interesse tonen'

Zorgboerderij De Marsen in Landsmeer krijgt onverwacht internationale aandacht. Een officiële delegatie uit van Zuid-Korea reist bijna 9.000 kilometer om te zien waarom deze zorgboerderij zo succesvol is. De delegatie bestaat uit leden van de gemeenteraad van de hoofdstad Seoel, een stad met bijna 10 miljoen inwoners.

Bekijk hierboven hoe dat bezoek ging.

Het is niet de eerste keer dat er belangstelling uit Korea is. Zes jaar geleden kwam er ook al een Koreaanse tv-ploeg langs om het fenomeen zorgboerderij te bekijken. Wouter Joop, beheerder van De Marsen, zegt hierover: "Het is niet voor het eerst, we zijn 'Big in Japan', maar dan in Korea", zegt hij lachend.

Praktische vragen

De zorgboerderij biedt mensen met een verstandelijke beperking of autisme een plek waar ze kunnen helpen met het verzorgen van dieren, zoals koeien, varkens, schapen en kippen. Volgens Joop komen de Koreanen vooral naar Nederland om te leren van de manier waarop zaken als infrastructuur, scholing en verzekeringen geregeld zijn. "Ze kijken vooral naar Nederland wat betreft de infrastructuur, scholing, verzekeringen en veiligheid. Praktische vragen hebben ze," vertelt hij.

"Momenteel beginnen zorgboerderijen ook in Korea", vertelt Choi Ho Jung, voorzitter van de gemeenteraad van Seoel. "Veel Koreanen willen via landbouw genezen. Toen we hoorden dat de zorgboerderijen in Nederland goed zijn, realiseerden we ons dat dat idee klopt."

De hoofdstad van Zuid-Korea kent een hoge bevolkingsdichtheid, ruim drie keer zo hoog als die van Amsterdam. "Mensen leven in kleine ruimtes, waar ze leren en zorg ontvangen, en hun dagelijkse leven doorbrengen. Maar de mensen hier zagen er erg vrij uit", aldus Choi. "Seoel is vrij klein en heeft niet zulke grote stukken land, dus ik vroeg de boer hoe we zonder veel land koeien, varkens of paarden zouden kunnen houden. Hij antwoordde dat het probleem niet het land is, maar de mentaliteit. Hij zei dat als je zelfs maar één kip zou kunnen grootbrengen, dat mogelijk is als je jezelf er maar toe zet. Dat vond ik erg inspirerend."