Dode aangetroffen in woning Landsmeer, verdachte aangehouden

In een woning in het Noord-Hollandse Landsmeer is donderdagavond een overleden persoon aangetroffen, meldt de politie. Die doet onderzoek en laat weten een misdrijf niet uit te sluiten. Er is een verdachte aangehouden.

Identiteit

Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte zijn geen mededelingen gedaan. De politie zegt op vrijdag met meer informatie te komen over het incident.

ANP