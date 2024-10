Grote brand in woning in Landsmeer, één persoon naar het ziekenhuis

In een kringloopwinkel aan de Dorpsstraat in Landsmeer is maandagochtend een grote brand uitgebroken. De brand brak vroeg in de ochtend uit en zorgde voor veel rookontwikkeling in de omgeving.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, waar één persoon uit de brandende winkel werd gehaald. De toestand van het slachtoffer bleek ernstig: er werd direct gestart met reanimatie. Na stabilisatie is de persoon met rookinhalatieklachten naar het ziekenhuis gebracht.

Onder controle

Rond 09.45 uur hadden de brandweerlieden het vuur onder controle. Het pand liep aanzienlijke schade op door de hevige vlammen. Volgens ooggetuigen ontstond de brand mogelijk in het magazijn van de winkel, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht.

De politie had maandagochtend een flink gebied rondom het pand afgezet. Inmiddels is de weg weer open voor het overige verkeer.