Timothy B. (32) bekent gruwelijke moord op moeder, maar herinnert verminking niet

De 32-jarige Timothy B. heeft een bekentenis afgelegd in aan de politie. B. wordt verdacht van de moord op zijn 52-jarige moeder op 7 januari in Landsmeer. Hij zou zijn moeder in hoofd hebben geschoten en in haar hals en borst hebben gestoken. De verdachte zweeg eerder nog over de beschuldigingen.

Het levenloze en verminkte lichaam van de moeder van Timothy B. werd op 9 januari gevonden in haar badkamer. De politie werd ingelicht nadat de ex van de verdachte bebloede slippers en een wapen in de vuilniszak van de wc had gevonden. De benen van het slachtoffer waren afgezaagd en deze ledematen zijn nog altijd spoorloos.

Er waren veel hulpdiensten aanwezig bij de vondst van het lichaam van de moeder van Timothy B., is te zien in deze video:

0:53 Dode aangetroffen in woning Landsmeer, verdachte aangehouden

In de badkamer vond de politie kogelhulzen met DNA van de verdachte. Ook werd DNA van het slachtoffer aangetroffen op messen en een zaag.

De verdachte heeft vorige maand aan de politie bekend zijn moeder neer te hebben geschoten. Het verminken van het lichaam van het slachtoffer, zegt de verdachte zich niet meer te herinneren. Volgens justitie wilde de verdachte het gehele lichaam van het slachtoffer wegmaken en was de verminking het begin van dit proces.

Seksueel misbruik

In zijn bekentenis heeft B. gezegd dat hij in zijn jeugd seksueel is misbruikt door zijn moeder. Op de bewuste dag had hij bij hem thuis met haar afgesproken en haar hiermee geconfronteerd. De vrouw moest erom lachen, aldus de verklaring van de verdachte, waarop hij een pistool uit de keuken heeft gehaald en haar heeft beschoten. De zus van de verdachte is over het vermeende misbruik gehoord, aldus de officier van justitie, en heeft aangegeven dat haar daar niets van bekend is. Anderen die er iets over zouden kunnen weten, zoals de vader van B., zijn inmiddels overleden.

De advocaat van B. had tijdens de eerste inleidende zitting al aangekondigd dat zijn cliënt een verklaring zou gaan afleggen. Het is volgens de raadsman "een moeilijke stap" geweest.

Het slachtoffer is destijds als vermist opgegeven. Het lichaam werd gevonden nadat de ex-vriendin van de verdachte bebloede slippers van het slachtoffer en een wapen in een vuilniszak in de wc had aangetroffen. DNA van de verdachte is gevonden op het wapen, kogelhulzen, messen en een zaag.

In september gaat B. naar het Pieter Baan Centrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Het onderzoek van de recherche is afgerond, aldus het OM. De volgende inleidende zitting is op 26 september. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank de zaak inhoudelijk kan behandelen.

