Cel voor Timothy B. voor doden moeder en afzagen onderbenen in Landsmeer

De 33-jarige Timothy B. uit Landsmeer is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 17 jaar cel voor het doden van zijn moeder (52) en het wegmaken van haar onderbenen. Daarnaast legde de rechtbank hem een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op, zodat hij verplicht behandeld kan worden.

Vorig jaar op 8 januari heeft B. een kogel door het hoofd van zijn moeder geschoten. Dat gebeurde in zijn keuken in het dorp ten noorden van Amsterdam. Ook stak hij haar vier keer in haar hals, wang, nek en borst.

De vrouw werd daarna onder verdachte omstandigheden vermist. De politie vond haar lichaam, zonder onderbenen, de volgende dag in het bad van de woning van B. De onderbenen zijn nooit meer teruggevonden.

"De man heeft niet alleen zijn moeder op gruwelijke wijze gedood, maar heeft ook zijn familie lange tijd in onzekerheid gehouden", aldus de rechtbank in het vonnis. Hij heeft volgens de rechtbank ook op geen enkel moment berouw getoond.

Volledig toerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zeventien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Maar volgens de rechtbank is te weinig bekend om een verband te leggen tussen zijn ziekelijke stoornissen en het doden van zijn moeder. Anders dan het OM is de rechtbank daarom van oordeel dat B. volledig toerekeningsvatbaar is. De rechtbank ziet onvoldoende aanknopingspunten om B. tbs met dwangverpleging op te leggen.