Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Cel voor Timothy B. voor doden moeder en afzagen onderbenen in Landsmeer

Rechtszaak

Vandaag, 13:16 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De 33-jarige Timothy B. uit Landsmeer is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 17 jaar cel voor het doden van zijn moeder (52) en het wegmaken van haar onderbenen. Daarnaast legde de rechtbank hem een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op, zodat hij verplicht behandeld kan worden.

Vorig jaar op 8 januari heeft B. een kogel door het hoofd van zijn moeder geschoten. Dat gebeurde in zijn keuken in het dorp ten noorden van Amsterdam. Ook stak hij haar vier keer in haar hals, wang, nek en borst.

De vrouw werd daarna onder verdachte omstandigheden vermist. De politie vond haar lichaam, zonder onderbenen, de volgende dag in het bad van de woning van B. De onderbenen zijn nooit meer teruggevonden.

"De man heeft niet alleen zijn moeder op gruwelijke wijze gedood, maar heeft ook zijn familie lange tijd in onzekerheid gehouden", aldus de rechtbank in het vonnis. Hij heeft volgens de rechtbank ook op geen enkel moment berouw getoond.

Volledig toerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zeventien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Maar volgens de rechtbank is te weinig bekend om een verband te leggen tussen zijn ziekelijke stoornissen en het doden van zijn moeder. Anders dan het OM is de rechtbank daarom van oordeel dat B. volledig toerekeningsvatbaar is. De rechtbank ziet onvoldoende aanknopingspunten om B. tbs met dwangverpleging op te leggen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

OM eist 17 jaar cel en tbs voor doden en in stukken zagen van moeder
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.