OM wil in hoger beroep na vrijspraak in Stint-zaak

Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij de uitspraak in de Stint-zaak rond het dodelijke ongeluk. Het OM wil in hoger beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank in Den Bosch. Dat laat een woordvoerder weten na de vrijspraak van de betrokken bedrijven en hun eigenaren.

"We zijn zeker van plan in hoger beroep te gaan tegen het in onze ogen teleurstellende vonnis van de rechtbank", zegt een woordvoerder van het OM. Wel wil het Openbaar Ministerie eerst het volledige vonnis goed bestuderen. Daarvoor heeft het OM twee weken de tijd.

Afgelopen december maakten meerdere slachtoffers en nabestaanden gebruik van hun spreekrecht in deze zaak. In de video hieronder zijn de ouders van de omgekomen Dana (8) en Liva (4) en slachtoffer en dochter Indy te horen:

3:44 Nabestaanden van omgekomen kinderen bij Stint-drama spreken in rechtszaal

Waarom sprak de rechtbank de ondernemers vrij?

De rechtbank oordeelde vrijdag dat niet bewezen kan worden dat de bedrijven die de Stint produceerden en hun eigenaren opzettelijk een schadelijk voertuig op de markt hebben gebracht. Dat was wel de kern van de beschuldiging van het OM.

Volgens de rechters is niet vastgesteld dat de ondernemers wisten dat hun voertuig gevaarlijk was en dat zij dat bij de verkoop hebben verzwegen. Daarmee viel een belangrijk deel van de aanklacht weg.

OM eiste jarenlange celstraffen

In december eiste het Openbaar Ministerie nog celstraffen van vijf jaar en vier maanden tegen beide ondernemers, Edwin Renzen en Peter Noorlander. Het OM hield hen verantwoordelijk voor het op de markt brengen van een onveilig voertuig.

Met het aangekondigde hoger beroep zet het OM de juridische strijd voort. Eerst wordt het vonnis nauwkeurig bekeken, daarna volgt de definitieve stap naar het gerechtshof.