OM: Al jaar vóór Stint-drama in Oss problemen met gashendel

Al sinds mei 2017 zijn er problemen vastgesteld met de gashendel van de elektrische bolderkar Stint. Door een gebroken terugkeerveer kon de hendel blijven hangen, waardoor het voertuig niet automatisch afremde. Hierdoor bleef de Stint soms gewoon doorrijden, ook als de bestuurder wilde stoppen. Volgens de officier van justitie in de rechtbank in Den Bosch bagatelliseerde ontwerper Edwin Noorlander het probleem door te doen alsof het minder vaak voorkwam dan daadwerkelijk het geval was.

De officier somde een waslijst op van meldingen over gebroken terugkeerveren. Deze meldingen kwamen in 2017 en 2018 binnen bij de producenten, onder meer van gebruikers als buitenschoolse opvanglocaties en bedrijven zoals PostNL. In sommige gevallen leidde dit tot gevaarlijke situaties of zelfs lichamelijk letsel. Pas in juni 2018 kwamen verbeterde veren beschikbaar.

Hieronder is te zien hoe de nabestaande van dit tragisch ongeluk spreken in de rechtszaak:

Geen geïsoleerd incident

Op de dag van het dodelijke ongeluk op een spoorwegovergang in Oss, op 20 september 2018, ontving de producent van de Stint opnieuw een melding van een gebroken terugkeerveer, ditmaal van een kinderdagverblijf. Toch zou Noorlander volgens het OM hebben gezegd dat het probleem zich alleen bij PostNL voordeed.

"Het was geen geïsoleerd incident meer. Het ging niet alleen om PostNL, het ging om meerdere bso's", zei de officier van justitie. Ook wees hij erop dat er in het ontwerp van de Stint een opstartbeveiliging ontbrak. Daardoor kon het voertuig onbedoeld direct gaan rijden bij het omdraaien van de contactsleutel.

Terugroepactie was nodig

De Stint-producent zou zo'n vijfhonderd exemplaren hebben voorzien van een nieuwe terugkeerveer. Volgens het Openbaar Ministerie had er een officiële terugroepactie moeten komen.

Het goed functioneren van de terugkeerveer was essentieel voor de veiligheid van het voertuig. Als de bestuurder de gashendel losliet, moest de motor afremmen. Maar als de hendel blijft hangen, "rijdt de Stint door, met alle gevolgen van dien", aldus de officier.