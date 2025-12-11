Bestuurster Stint-ongeval: 'Denk nog elke dag aan de kinderen'

De bestuurster van de Stint bij het dodelijke ongeluk op 20 september 2018 in Oss heeft donderdag voor het eerst gesproken. Dat deed ze via een advocaat die haar slachtofferverklaring voorlas in de rechtbank. "Nog steeds heb ik iedere dag enorm veel pijn en verdriet. Het ongeval en de gevolgen laten mij niet los", zegt ze onder andere. Ook de nabestaanden van de omgekomen kinderen deden vandaag hun verhaal.

"Het ongeluk heeft mijn leven verwoest, en ik was niet alleen. In de Stint zat andermans meest kostbare en meest liefdevolle bezit", vertelt de bestuurster via haar advocaat. "Ik denk nog steeds iedere dag aan de kinderen die op dat moment in de Stint zaten", zegt ze. "Tegen de verdachten die in persoon aanwezig wil ik zeggen, jullie hebben de Stint bedacht en op de markt gebracht en ook gehouden zoals die op dat moment was. We weten dat dit product op cruciale punten niet in orde was. Ik vind dit heel erg", vertelt ze doelend op het falende vervoersmiddel.

Niet vergeven

Het gedrag van de ondernemers achter de Stint steekt haar. "Ook vind ik het onverteerbaar dat jullie veel in de media zijn verschenen, maar nooit de moeite hebben genomen om direct met mij contact op te nemen of aan mij te vragen hoe het met mij gaat, of wat mijn gedachte is bij het ongeval. Ik kan jullie niet vergeven dat dit zo is gegaan", besluit ze.

De nabestaanden van de omgekomen kinderen deelden ook hun zeer emotionele verhaal donderdagochtend in de rechtbank. "Mijn leven stortte in en ik krijg het niet meer opgebouwd zoals ik zou willen. Ik zie wel licht in de verte, maar ik kom er niet", zei de moeder van Dana (8) en Liva (4), die bij het ongeluk om het leven kwamen.

Pijn is er altijd

Hun zus Indy overleefde op 11-jarige leeftijd het ongeluk en sprak in de rechtbank in Den Bosch over de blijvende lichamelijke schade en het verlies van haar zusjes. "Ik zal moeten leven met aanpassingen. De pijn is er altijd en dat zal nooit meer veranderen", zei ze.

Ze vertelde dat ze een paar dagen voor de aanrijding met de trein in een Stint had gezeten die tot stilstand kwam op het spoor. "Gelukkig kwam er toen geen trein aan." Ze vertelde dit ook aan haar vader in het ziekenhuis, toen ze uit haar coma ontwaakte. "Voor mij was het geen gewoon ongeluk meer", zei haar vader over dat moment. De leidster, die het ongeluk overleefde, noemde hij een held. "Zij heeft geprobeerd het ongeluk te voorkomen."