Stint-ondernemers bij strafzaak Oss: 'Ook voor ons vreselijk drama'

In de rechtbank in Den Bosch is de strafzaak over het dodelijke ongeluk met een Stint in het Brabantse Oss begonnen. "De vraag wat er werkelijk is gebeurd heeft de afgelopen jaren onze levens beheerst", zeiden Stint-ondernemers Edwin Renzen en Peter Noorlander bij aanvang van de zitting. "Het is voor ons, net als voor iedereen in deze zaak, een vreselijk drama. Ook wij zijn ouder en beseffen als geen ander wat dit ongeluk teweeg heeft gebracht."

Met de elektrische bolderkar gebeurde op 20 september 2018 een ernstig ongeluk. De Stint kwam op een spoorwegovergang in Oss terecht en werd aangereden door een trein. De vier kinderen Dana, haar zusje Liva, Fleur en Kris kwamen om het leven. De oudere zus van Dana en Liva en een begeleidster raakten zwaargewond.

'Niet onze werkelijkheid'

Volgens het Openbaar Ministerie was het voor het dodelijke ongeluk al bekend bij de verdachten dat de Stint een schadelijk product was en is hierover gezwegen. De verdachten worden daarnaast vervolgd voor valsheid in geschrifte.

"We willen alle vragen beantwoorden", zeiden de verdachten in hun gezamenlijke verklaring. "Dat doen we vanuit onze wereld. Dat is een andere wereld dan de wereld van de nabestaanden. We worden al zeven jaar als schuldig gezien voor de dood van vier kinderen. Dat is niet onze werkelijkheid."

Nabestaanden aanwezig

De verdachten zeggen volledig mee te werken aan de strafzaak. "We zullen antwoorden moeten geven die zakelijk of kil kunnen overkomen, maar dat betekent niet dat we geen gevoel hebben bij de zaak of de gevoelens van de nabestaanden. Dat is om de rechtbank te informeren."

De strafzaak tegen de Stint-ondernemers en hun bedrijven wordt bijgewoond door nabestaanden van de kinderen. De bestuurster van de Stint volgt de eerste zittingsdagen via een videoverbinding. Zij komen donderdag aan het woord.

'Beladen zitting'

De rechtbankvoorzitter stond bij aanvang van de "beladen zitting" stil bij de "tragische gevolgen". "De zaak is ontzettend droevig. Het ongeluk heeft diepe sporen nagelaten bij de gezinnen van de jonge kinderen." De rechtbank waarschuwde de nabestaanden in de zaal vooraf dat de eerste zittingsdag vooral in het teken zal staan van veel technische vragen, richtlijnen en regels.