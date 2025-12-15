Volg Hart van Nederland
OM eist celstraffen en boetes tegen Stint-ondernemers na drama in Oss

Rechtszaak

Vandaag, 19:22 - Update: 2 uur geleden

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank in Den Bosch celstraffen van vijf jaar en vier maanden geëist tegen Stint-ondernemers Edwin Renzen en Peter Noorlander. Tegen hun bedrijven eist het OM boetes van respectievelijk 225.000 en 135.000 euro.

Op 20 september 2018 kwam een Stint op een spoorwegovergang in Oss terecht en werd daar aangereden door een trein. Vier kinderen kwamen om het leven. Een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond.

Bestuurster deed alles om te stoppen

De bestuurster van de Stint heeft verklaard dat ze er alles aan heeft gedaan om het voertuig tot stilstand te brengen. Ook getuigen bevestigen dat. De Stint reed echter onder de gesloten slagbomen door, waarna een spoorboom afbrak. "Op dat moment kijkt de bestuurster de dood in de ogen", zei de officier van justitie. "Ze heeft gevochten voor het leven van de kinderen. Het was een strijd die ze niet kon winnen."

De aanklager benadrukte dat de bestuurster geen schuld treft. "Het ongeval had niet hoeven plaatsvinden. Dat is aan verdachten te wijten."

Ondernemers verzwegen gebreken

Volgens het OM wisten de twee ondernemers al vóór het fatale ongeluk dat de Stint gebreken vertoonde, maar hielden zij dit stil. Ze worden ook vervolgd voor valsheid in geschrifte.

De strafeisen werden uitgesproken aan het eind van de vierde zittingsdag. De zaak draait onder meer om de remvoorzieningen van de elektrische bolderkarren en de volgens justitie gebrekkige gashendel. Hoewel er bij de betrokken Stint geen directe technische mankementen werden gevonden, uit het OM forse kritiek op het ontwerp. Zo zouden onder meer de gebruikte accu’s ondeugdelijk zijn geweest.

Door ANP

