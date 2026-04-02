Nederland krijgt Holloway‑dossier na aangifte van moeder tegen Van der Sloot

Het Openbaar Ministerie op Aruba gaat het dossier van Natalee Holloway overdragen aan Nederland. Dat gebeurt na een nieuwe aangifte tegen Joran van der Sloot in ons land. Beth Holloway, de moeder van de vermoorde Natalee Holloway, deed begin dit jaar aangifte tegen hem. Daarmee wil ze bereiken dat Joran ook in Nederland wordt vervolgd.

Het Nederlandse OM heeft het dossier nodig om de aangifte te kunnen beoordelen. Van der Sloot werd in 2012 veroordeeld voor de moord op een 21-jarige vrouw in Peru, waarvoor hij 28 jaar celstraf kreeg. Hij is nooit veroordeeld voor de verdwijning van Natalee Holloway.

Afpersing

Zij verdween op 18-jarige leeftijd in de nacht van 30 mei 2005 op Aruba. Van der Sloot is wel veroordeeld voor het afpersen van haar moeder, aan wie hij 250.000 dollar vroeg in ruil voor informatie over haar verdwenen dochter.

De zaak is in Aruba verjaard, maar in Nederland nog niet. Daarom heeft Beth Holloway aangifte gedaan tegen Van der Sloot in ons land. De mogelijkheid bestaat dat hij hier alsnog wordt vervolgd, als er voldoende bewijs is.