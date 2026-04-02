Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederland krijgt Holloway‑dossier na aangifte van moeder tegen Van der Sloot

Nederland krijgt Holloway‑dossier na aangifte van moeder tegen Van der Sloot

Rechtszaak

2 apr 2026, 20:57 - Update: 2 apr 2026, 21:59

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie op Aruba gaat het dossier van Natalee Holloway overdragen aan Nederland. Dat gebeurt na een nieuwe aangifte tegen Joran van der Sloot in ons land. Beth Holloway, de moeder van de vermoorde Natalee Holloway, deed begin dit jaar aangifte tegen hem. Daarmee wil ze bereiken dat Joran ook in Nederland wordt vervolgd.

Het Nederlandse OM heeft het dossier nodig om de aangifte te kunnen beoordelen. Van der Sloot werd in 2012 veroordeeld voor de moord op een 21-jarige vrouw in Peru, waarvoor hij 28 jaar celstraf kreeg. Hij is nooit veroordeeld voor de verdwijning van Natalee Holloway.

Afpersing

Zij verdween op 18-jarige leeftijd in de nacht van 30 mei 2005 op Aruba. Van der Sloot is wel veroordeeld voor het afpersen van haar moeder, aan wie hij 250.000 dollar vroeg in ruil voor informatie over haar verdwenen dochter.

De zaak is in Aruba verjaard, maar in Nederland nog niet. Daarom heeft Beth Holloway aangifte gedaan tegen Van der Sloot in ons land. De mogelijkheid bestaat dat hij hier alsnog wordt vervolgd, als er voldoende bewijs is.-tegen-van-der-sloot

Door ANP

Lees ook

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.