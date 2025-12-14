Krant: 'Zelfmoordpoging Joran van der Sloot in gevangenis'

Joran van der Sloot is vrijdag medisch behandeld nadat hij zwaargewond werd gevonden in zijn cel in een Peruaanse gevangenis. Dat meldt het ministerie van Justitie en Mensenrechten van Peru. Volgens de krant La República zou het om een zelfmoordpoging gaan.

Bewakers troffen de 38-jarige Van der Sloot gewond aan tijdens het uitdelen van het ontbijt in de gevangenis Challapalca. Volgens een verklaring van de gevangenis, waar AP en Peruaanse media over berichten, werd de gevangene "hangend aan een touw aangetroffen, kennelijk een stuk van een deken. Hij kreeg daarom onmiddellijk hulp en werd gestabiliseerd", zo valt te lezen in De Telegraaf. Van der Sloot kreeg direct medische hulp van het personeel. Zijn toestand is inmiddels stabiel, maar hij blijft onder toezicht.

Flores en Holloway

Van der Sloot zit een celstraf van 28 jaar uit voor de moord op Stephany Flores, de dochter van een bekende zakenman en autocoureur. Zij werd in 2010 dood gevonden in een hotelkamer die op de naam van Joran van der Sloot stond.

In 2023 kreeg hij daarbovenop twintig jaar cel voor het afpersen van de moeder van Natalee Holloway. Hij heeft inmiddels bekend dat hij Natalee gedood zou hebben, maar is hier nog niet voor veroordeeld.