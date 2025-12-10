Volg Hart van Nederland
Netflix werkt aan documentaire over verdwijning Natalee Holloway

Vandaag, 21:27

Netflix werkt aan een documentaire over de verdwijning van Natalee Holloway. De Amerikaanse studente werd in 2005 op 18-jarige leeftijd tijdens een vakantie op Aruba door de Nederlander Joran van der Sloot gedood. In de documentaire vertelt moeder Beth Holloway volgens Netflix "voor het eerst het volledige verhaal" over de zaak. De driedelige serie bevat interviews met rechercheurs en nooit eerder vertoonde beelden en gepubliceerd audiomateriaal van Natalee's familie, vrienden en de FBI. Danielle Sloane, bekend van haar documentaire over The Menendez Brothers, en Matthew Galkin (Murder In The Bayou) regisseren de documentaire. Netflix maakt binnenkort bekend wanneer de docuserie te zien is.

Ook twintig jaar na dato houdt de zaak nog steeds de gemoederen bezig:

Oud-onderzoekers: "Zaak Natalee Holloway is geen afgesloten hoofdstuk"
2:14

Oud-onderzoekers: "Zaak Natalee Holloway is geen afgesloten hoofdstuk"

Door ANP

