'Van der Sloot mogelijk naar megagevangenis El Salvador'

Joran van der Sloot dreigt te worden overgeplaatst naar een beruchte megagevangenis in El Salvador. Dat meldt De Telegraaf. De Peruaanse autoriteiten zouden buitenlandse probleemgevangenen, zoals Van der Sloot, uit de Challapalca-gevangenis willen verplaatsen.

Volgens De Telegraaf houdt Van der Sloot in een brief rekening met overplaatsing naar gevangenis CECOT, samen met Venezolaanse bendeleden. Die gevangenis staat bekend als extreem streng en wordt ook door andere landen gebruikt. CECOT huisvest zo'n 40.000 gevangen en er zitten tientallen gedetineerden in één cel.

In 2021 heeft Joran van der Sloot vanuit de gevangenis in Peru gesproken met een journalist daar. Op beelden is hij te zien bij zijn cel:

0:54 Uniek kijkje in cel Joran van der Sloot in 'hel op aarde'

Van der Sloot zit in Peru een straf uit van 35 jaar voor moord. In 2023 bekende hij ook de moord op Natalee Holloway. Wanneer een overplaatsing zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk.