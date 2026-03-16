Moeder Natalee Holloway doet aangifte in Nederland tegen Van der Sloot

Rechtszaak

Vandaag, 14:54

Beth Holloway, de moeder van de vermoorden Natalee Holloway, heeft alsnog aangifte gedaan tegen Joran van der Sloot in Nederland. Beth wil hiermee bereiken dat Joran ook in Nederland wordt vervolgd.

In 2023, achttien jaar na de verdwijning van Nathalee Holloway, had Joran toegegeven dat hij de Amerikaanse vrouw heeft vermoord op Aruba. Echter is de zaak nooit echt opgelost en zijn er nog veel vragen bij de nabestaanden. De advocaat die familie Holloway bijstaat laat weten dat 'Nederland een rol kan spelen om deze zaak eindelijk op te lossen'. Dit meldt het AD.

Joran van der Sloot erkent schuld in afpersingszaak Nathalee Holloway. Zie onderstaande video:

'Mijn lieve dochter Natalee'

In een persbericht zegt Beth Holloway het volgende: "Ik kan me niet voorstellen dat Van der Sloot op enig moment zijn leven in vrijheid zou kunnen voortzetten zonder dat hij ooit verantwoording heeft afgelegd voor de dood van mijn lieve dochter Natalee".

