Tot 27,5 jaar cel in hoger beroep voor moord op Peter R. de Vries

Het Amsterdamse gerechtshof heeft donderdag in hoger beroep gevangenisstraffen tot 27,5 jaar opgelegd in de zaak rond de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De hoogste straffen gingen naar schutter Delano G. (26) en Kamil E. (39), die de vluchtauto bestuurde. Krystian M. (30), de man die de liquidatie aanstuurde, kreeg 26 jaar en één maand.

Het Openbaar Ministerie had levenslange gevangenisstraffen geëist, maar het hof oordeelt dat dit "een brug te ver" zou zijn.

De moord op de misdaadverslaggever schokte Nederland. Vorig jaar was het precies drie jaar geleden dat hij stierf. Om die reden werd het monument voor Peter R. de Vries onthuld op het Leidseplein:

0:53 Monument voor Peter R. de Vries onthuld op zijn sterfdag

Lage straffen

In totaal stonden negen verdachten in het proces terecht. Tegen de overige zes pakten de straffen fors lager uit dan geëist door het OM, omdat aanzienlijke delen van de aanklacht tegen hen niet bewezen werden geacht. De straffen varieerden van vier weken tot tien jaar. Eén verdachte werd geheel vrijgesproken.

De Vries werd op 6 juli 2021 in het centrum van Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. De Vries was 64 jaar.

Reactie familie De Vries Annemiek van Spanje, de advocaat van de familie, laat weten dat de familie blij met de straffen in hoger beroep tot 27,5 jaar voor de drie hoofdverdachten. Maar de familie heeft "moeite" met de straffen voor de twee verdachten die De Vries na de aanslag hebben gefilmd. Zij kregen beiden vijf jaar cel. "Het voelt voor de familie een beetje alsof er toch twee mensen in de zaal zaten voor wie dit een beetje een feestdag is. Moeilijk navolgbaar. Zij komen op korte termijn op vrije voeten terwijl de familie hier nog steeds heel verdrietig zit."

Kroongetuige

In 2018 werd de broer van de kroongetuige doodgeschoten, een jaar later zijn advocaat. Motieven voor die moorden zijn nooit vastgesteld. Bij de moord op De Vries ligt dat anders, stelt het hof: hij werd vermoord, omdat hij de vertrouwensman was van de kroongetuige in het Marengo-proces.

Volgens het hof wilden de daders een duidelijk signaal afgeven dat hulp aan een kroongetuige door criminelen niet wordt getolereerd. "Hier dringt het onderwereldgeweld zich in de rauwste vorm op in de samenleving", aldus het hof.