Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tot 27,5 jaar cel in hoger beroep voor moord op Peter R. de Vries

Tot 27,5 jaar cel in hoger beroep voor moord op Peter R. de Vries

Rechtszaak

Vandaag, 11:32 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Het Amsterdamse gerechtshof heeft donderdag in hoger beroep gevangenisstraffen tot 27,5 jaar opgelegd in de zaak rond de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De hoogste straffen gingen naar schutter Delano G. (26) en Kamil E. (39), die de vluchtauto bestuurde. Krystian M. (30), de man die de liquidatie aanstuurde, kreeg 26 jaar en één maand.

Het Openbaar Ministerie had levenslange gevangenisstraffen geëist, maar het hof oordeelt dat dit "een brug te ver" zou zijn.

De moord op de misdaadverslaggever schokte Nederland. Vorig jaar was het precies drie jaar geleden dat hij stierf. Om die reden werd het monument voor Peter R. de Vries onthuld op het Leidseplein:

Monument voor Peter R. de Vries onthuld op zijn sterfdag
0:53

Monument voor Peter R. de Vries onthuld op zijn sterfdag

Lage straffen

In totaal stonden negen verdachten in het proces terecht. Tegen de overige zes pakten de straffen fors lager uit dan geëist door het OM, omdat aanzienlijke delen van de aanklacht tegen hen niet bewezen werden geacht. De straffen varieerden van vier weken tot tien jaar. Eén verdachte werd geheel vrijgesproken.

De Vries werd op 6 juli 2021 in het centrum van Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. De Vries was 64 jaar.

Reactie familie De Vries

Annemiek van Spanje, de advocaat van de familie, laat weten dat de familie blij met de straffen in hoger beroep tot 27,5 jaar voor de drie hoofdverdachten. Maar de familie heeft "moeite" met de straffen voor de twee verdachten die De Vries na de aanslag hebben gefilmd. Zij kregen beiden vijf jaar cel.

"Het voelt voor de familie een beetje alsof er toch twee mensen in de zaal zaten voor wie dit een beetje een feestdag is. Moeilijk navolgbaar. Zij komen op korte termijn op vrije voeten terwijl de familie hier nog steeds heel verdrietig zit."

Kroongetuige

In 2018 werd de broer van de kroongetuige doodgeschoten, een jaar later zijn advocaat. Motieven voor die moorden zijn nooit vastgesteld. Bij de moord op De Vries ligt dat anders, stelt het hof: hij werd vermoord, omdat hij de vertrouwensman was van de kroongetuige in het Marengo-proces.

Volgens het hof wilden de daders een duidelijk signaal afgeven dat hulp aan een kroongetuige door criminelen niet wordt getolereerd. "Hier dringt het onderwereldgeweld zich in de rauwste vorm op in de samenleving", aldus het hof.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

OM wil levenslang voor drie verdachten van moord op Peter R. de Vries
OM wil levenslang voor drie verdachten van moord op Peter R. de Vries
Kinderen Peter R. de Vries in hof: geen enkele straf voelt als gerechtigheid
Kinderen Peter R. de Vries in hof: geen enkele straf voelt als gerechtigheid
Royce de Vries herdenkt vader Peter R. met jeugdfoto: '4 jaar...'
Royce de Vries herdenkt vader Peter R. met jeugdfoto: '4 jaar...'
'Verdachte moord De Vries had geheim netwerk voor betalingen'
'Verdachte moord De Vries had geheim netwerk voor betalingen'
Royce de Vries worstelt met gemis van zijn vader: 'Heeft mijn jongste zoon nooit gekend'
Royce de Vries worstelt met gemis van zijn vader: 'Heeft mijn jongste zoon nooit gekend'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.