OM wil levenslang voor drie verdachten van moord op Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf geëist tegen drie verdachten van de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Het gaat om Delano G. (26), Kamil E. (39) en Krystian M. (30). Volgens het OM hebben alle drie "een bijdrage geleverd" aan de moord.

De advocaten-generaal spraken van "een gruwelijke en laffe daad, die met een verbijsterende kilheid is gepleegd".

De moord op Peter R. de Vries maakte veel los in ons land. Om zijn gedachtegoed te eren kreeg de misdaadverslaggever vorig jaar een monument in Amsterdam (zie onderstaande video):

Moord in hartje Amsterdam

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Negen dagen later overleed hij in het ziekenhuis, op 64-jarige leeftijd.

Volgens justitie was Delano G. de schutter en Kamil E. de bestuurder van de vluchtauto. De derde verdachte, Krystian M., zou de twee mannen hebben aangestuurd.

'Gedwongen'

E. gaf deze week in de beveiligde rechtbank op Schiphol toe dat eigenlijk hij de moord had moeten uitvoeren. Hij reed verschillende keren naar Amsterdam en liep daar achter de misdaadverslaggever aan, maar weigerde uiteindelijk de moord uit te voeren. De opdrachtgever, volgens het OM is dat de 30-jarige Krystian M., zou woest zijn geworden. Hij dwong E. te chaufferen, hij moest meedoen "omdat hij te veel wist van het plan", anders zou E.'s moeder worden gedood.

Vervolgens werd Konrad W. geregeld; hij moest De Vries op 5 juli 2021 doodschieten, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen omdat bleek dat de misdaadverslaggever die dag niet in de uitzending van RTL Boulevard zat. De volgende dag gaf W. aan dat hij 'de klus' toch niet ging uitvoeren. Tegen W. eiste het OM donderdag een gevangenisstraf van zeventien jaar.

Snel gearresteerd

In allerijl moest vervolgens Delano G. geregeld worden als schutter. Slechts enkele uren na het aannemen van de opdracht, schoot hij vijf kogels af op De Vries. Drie kwartier na de aanslag arresteerde de politie de twee uitvoerders, Kamil E. en Delano G. Zij werden in een gestolen auto op de snelweg aangehouden. De overige verdachten zijn later opgepakt.

