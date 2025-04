Man (39) aangehouden op Curaçao in moordonderzoek Peter R. de Vries

In de Curaçaose hoofdstad Willemstad is maandag een 39-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de criminele organisatie die achter de moord op Peter R. de Vries zit. Hij zou een leidinggevende rol hebben gehad. De man, die is geboren op Curaçao en de Nederlandse nationaliteit heeft, zit sinds 2014 vast op Curaçao.

De moord op Peter R. de Vries maakte veel los in ons land. Om zijn gedachtegoed te eren kreeg de misdaadverslaggever vorig jaar een monument in Amsterdam (zie bovenstaande video).

Voor de moord op De Vries hebben al negen mensen terechtgestaan. Zes van hen, onder wie de uitvoerders van de moord, zijn in juni vorig jaar tot hoge celstraffen veroordeeld. Drie anderen werden vrijgesproken. In alle negen zaken is hoger beroep ingesteld. Het onderzoek naar de opdrachtgevers van de aanslag op de misdaadverslaggever ging al die tijd door. In dit onderzoek is nu de man op Curaçao in beeld gekomen als verdachte.

Komende dagen verhoor

"De verdachte wordt nu naar Nederland gevlogen. De rechter-commissaris heeft hier ook toestemming voor gegeven. De verdachte gaat de komende dagen in Nederland verhoord worden", vertelt een persvoorlichter van het Openbaar Ministerie aan Hart van Nederland.

