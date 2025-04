Royce de Vries worstelt met gemis van zijn vader: 'Heeft mijn jongste zoon nooit gekend'

Royce de Vries worstelt soms nog met 'bozige' gevoelens richting zijn vader Peter R. de Vries. Dat vertelt hij in de podcast Wat is het waard?. In het openhartige gesprek blikt hij terug op belangrijke momenten in zijn leven, waar de misdaadverslaggever niet meer bij kon zijn. "De ziekenhuiskamer stond vol met alle familieleden maar ik voelde vooral wie er niet was", vertelt de advocaat, verwijzend naar de geboorte van zijn jongste zoon.

Het is bijna vier jaar geleden dat Peter R. de Vries op straat in Amsterdam werd neergeschoten. Kort hierna overleed de journalist in het ziekenhuis. Het vermoeden bestaat nog steeds dat hij werd vermoord omdat hij de vertrouwensman was van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rondom Ridouan Taghi.

'Potverdomme'

Dat de misdaadverslaggever slachtoffer is geworden vanwege het werk dat hij deed, vindt Royce nog steeds moeilijk. "Dan zie ik mijn jongste zoontje helemaal blij rondspelen en leuk doen, en dan liggen we allemaal in een deuk", zegt hij. "Mijn vader heeft mijn jongste zoon nooit gekend. Dan denk ik wel: potverdomme, was het het allemaal waard om het te doen?".

Zelf heeft Royce ook te maken gehad met bedreigingen. Zo stond hij anoniem de zussen van kroongetuige Nabil B. bij. Toen dat uitlekte, werd hij gewaarschuwd dat onbekenden hem wilden vermoorden. "Als ik vooraf geweten had wat voor impact het zou hebben op mijn familie, op mijn vrouw, op angstgevoelens.. Dan kun je er weleens over nadenken of het het waard is geweest. Daar denk ik nog steeds heel veel over na."