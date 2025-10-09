Terug

Kinderen Peter R. de Vries in hof: geen enkele straf voelt als gerechtigheid

Rechtszaak

Vandaag, 13:12

In de beveiligde rechtbank op Schiphol hebben de kinderen van misdaadjournalist Peter R. de Vries donderdag op indringende wijze verteld hoe diep zijn dood hen nog altijd raakt. "Voor mij kan geen enkele uitspraak voelen als gerechtigheid", zei dochter Kelly de Vries. Haar broer Royce voegde toe: "Het recht zal altijd tekortschieten, welke straf ook wordt opgelegd."

Beiden vertelden dat het verlies van hun vader een enorme leegte heeft achtergelaten. "Mijn vader was altijd daar en nu is hij er nooit meer, net als mijn oude ik", zei Royce. Hun moeder prees in haar verklaring de "enorme kracht" van haar kinderen, die volgens haar "een verdriet dragen dat niemand ooit zou moeten kennen".

De voorzitter van het hof was zichtbaar geëmotioneerd. "Ik vind het heel knap hoe u dit onder woorden kunt brengen. Wat heeft die man toch veel betekend voor de rechtspraak." Hij schorste de zitting na de verhalen van de kinderen en hun moeder. "Dan kan iedereen even op adem komen."

'Laffe daad'

Eerder op de dag noemde de advocaat-generaal de moord op De Vries "een laffe daad". In zijn requisitoir sprak hij zijn bewondering uit voor de vermoorde journalist: "Hij stond voor nooit opgeven, hij stond voor nooit buigen. Hij stond rechtop toen hij op 6 juli 2021 is neergeschoten."

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat De Vries is vermoord vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, waarin hoofdverdachte Ridouan Taghi terechtstaat. Vorig jaar legde de rechtbank straffen op tot 28 jaar cel; tegen de vermeende schutter, chauffeur en moordmakelaar was eerder levenslang geëist.

ANP

