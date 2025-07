Royce de Vries herdenkt vader Peter R. met jeugdfoto: '4 jaar...'

Royce de Vries staat zondag stil bij het feit dat het 4 jaar geleden is dat zijn vader, Peter R. de Vries, werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard. "4 jaar...", schrijft Royce bij een jeugdfoto van hem en zijn vader op Instagram. Daarbij plaatst hij een hartje.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd in 2021 na een uitzending van RTL Boulevard neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Hij werd 64 jaar.

Veel bekende Nederlanders delen een bericht van steun onder de foto die Royce deelt. Onder anderen Bridget Maasland, Humberto Tan, Dave Roelvink en Ronald Molendijk plaatsten een hartje onder zijn bericht.

