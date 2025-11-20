Terug

Moeder vermoorde Gianny-Davey (12): 'Mijn leven is voorgoed veranderd'

Rechtszaak

Vandaag, 12:40 - Update: 1 uur geleden

Tijdens de inhoudelijke zittingsdag in de zaak rond de moord op de 12-jarige Gianny-Davey hebben zijn moeder, tante en opa gebruikgemaakt van het spreekrecht. Geëmotioneerd vertelt moeder Gillian wat de moord op haar zoon met de familie heeft gedaan: "Hij heeft ons voor ons hele leven beschadigd en een deel van ons afgenomen wat wij nooit meer terug kunnen krijgen."

"Door steun van familie en vrienden probeer ik door te gaan, maar mijn leven zonder Gianny voelt leeg en heel zwaar", zo begint moeder Gillian haar spreekrecht donderdagochtend in de rechtbank van Groningen. Daar is de inhoudelijke zitting bezig tegen Curt E., die ervan wordt verdacht zijn 12-jarige zoon te hebben vermoord met een mes.

Iedereen ontnomen

De moeder noemt de jaren met Gianny-Davey haar beste jaren en sprak vaak vol trots over hem als 'haar meesterwerk'. "Curt heeft niet alleen Gianny zijn leven ontnomen, hij heeft ook iedereen een leven met Gianny ontnomen." Gillian vertelt dat haar zoon beschermd had moeten worden door zijn vader. "Maar in plaats daarvan is hij vermoord door de persoon waar hij altijd veilig had moeten zijn."

Tijdens haar spreekrecht wordt Gillian steeds emotioneler. "Mijn leven is voorgoed veranderd. Ik ben niet meer dezelfde persoon. Van een leuke, spontane, altijd behulpzame en hardwerkende vrouw ben ik veranderd in iemand die elke dag moet afwachten of ik een goede of slechte dag heb." Gillian vertelt dat ze nog niet kan werken, moeite heeft met uit bed komen en haar dagen zonder haar zoon moeilijk doorkomt.

Gezicht, lach en geur verliezen

Het verliezen van een kind gaat tegen de natuur in, vertelt ze. "Het is een ervaring die in woorden niet te beschrijven is. De pijn en het verdriet die ik elke dag meemaak, zijn ondraaglijk en helaas elke dag hetzelfde." Elk voorwerp van Gianny - zijn knuffel, kleding, foto's en voetbalspullen - geven haar de kracht om door te gaan. "Ik koester en geef iedere dag mijn liefde aan zijn spullen, omdat ik anders bang ben zijn gezicht, zijn lach of zelfs zijn geur te verliezen."

Zelfs als Curt E. de maximale straf krijgt, is dat volgens Gillian niet genoeg. "Want wij moeten voor altijd proberen verder te leven zonder onze Gianny. Curt heeft niet alleen mijn zoon gedood, maar ook een stuk van ons allemaal. Hij heeft ons voor heel ons leven beschadigd en een deel van ons afgenomen wat wij nooit meer terug kunnen krijgen."

Door Redactie Hart van Nederland

