Moeder van vermoorde Gianny-Davey (12) wil herinnering aan hem levend houden

Op 29 december 2024 kwam de 12-jarige Gianny-Davey om het leven tijdens een weekend bij zijn vader in Groningen. Zijn moeder, Gillian Boezerman, blijft achter met een ondraaglijk verdriet en talloze vragen. Donderdag 20 november dient de rechtszaak tegen de vader, Curt E. (46), die heeft bekend zijn zoon te hebben doodgestoken. Hij zegt te hebben gehandeld onder invloed van een psychose.

Voor Gillian is het delen van het verhaal emotioneel en beladen, maar ook een gelegenheid om stil te staan bij wie haar zoon echt was. Geen slachtoffer uit een nieuwsbericht, maar een warme, vrolijke jongen vol leven en liefde. In zijn slaapkamer, die onveranderd is sinds de laatste avond dat hij er sliep vertelt zijn moeder hoe hij was.

De gedachten gaan terug naar de laatste keer dat Gillian en Gianny-Davey elkaar zagen. "Ik heb hem geknuffeld en zei 'ik spreek je later'. Ik ging naar Zwitserland, hij naar zijn vader", vertelt ze. "Ik sprak hem die ochtend nog. Hij was blij, dus ik was blij. Later die dag werd ik twee keer gebeld door een onbekend nummer. Toen kreeg ik het verschrikkelijke nieuws te horen van de recherche. Vanaf dat moment ben ik ingestort."

De uitvaart maakte veel indruk. Gillian heeft zelf op een mooie manier afscheid kunnen nemen van haar zoon. "In de twaalf jaar dat we van hem hebben mogen genieten heeft hij bij iedereen een speciaal plekje gecreëerd. Eerst kon ik niet begrijpen waarom het gebeurd is. Deze nachtmerrie maakt ik nu mee. Ik heb heel veel steun gehad van familie en vrienden om me heen. Alleen kan niemand dit doen."

Dankbaar en trots

Gianny-Davey was volgens zijn moeder wat verlegen, altijd vrolijk en in voor gekkigheid. Hij wist heel goed wat hij wel en niet wilde. Zijn leven draaide voornamelijk om voetbal. Het nieuws kwam dan ook hard binnen bij zijn teamgenoten. "Het team kon het niet geloven. De jongens hebben het er heel moeilijk mee." Gillian gaat nog steeds naar de wedstrijden van het team van haar zoon. "Ik ben er samen met Gianny-Davey om ze aan te moedigen. Daar krijg ik ook kracht van."

Gillian houdt Gianny-Davey voor altijd bij zich. "Ik ben dankbaar en trots dat hij mijn zoon was. Het is heel erg dat ik hem niet meer kan knuffelen en vasthouden, maar ik heb zoveel nog wel van hem. Hij is voor altijd bij me."