Indrukwekkend afscheid van omgebrachte Gianny-Davey (12), voetbalvrienden vormen erehaag

Familie en vrienden van de omgebrachte Gianny-Davey hebben woensdag op een indrukwekkende manier afscheid van hem genomen. De 12-jarige jongen werd zondag 29 december in de woning van zijn vader in Groningen dood gevonden. Kort daarop is de 45-jarige vader als verdachte aangehouden. Hij zit nog altijd vast.

Vlak na zijn overlijden is er een crowdfundingsactie gestart om de uitvaart mogelijk te maken en om de moeder financieel te kunnen ondersteunen. In rap tempo is er 70.000 euro ingezameld.

De familie reageerde na het overlijden: "De leegte die Gianny-Davey achterlaat, is met geen pen te beschrijven. Onze familie heeft sinds de verschrikkelijke gebeurtenis enorm veel steun en berichten ontvangen van vrienden, bekenden en soms zelfs volslagen onbekenden uit heel het land. Daarvoor zijn wij iedereen heel erg dankbaar."

Jong voetbaltalent

Gianny-Davey was een jong voetbaltalent en speelde bij ASC Waterwijk in Almere. Zijn teamgenoten begeleiden met fakkels in hun clubkleuren de kist.