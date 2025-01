Familie Gianny-Davey (12) reageert op tragisch verlies: 'Onwerkelijk'

De familie van de 12-jarige Gianny-Davey uit Amsterdam heeft in een verklaring gereageerd op zijn tragische overlijden. De jongen werd afgelopen zondag onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een woning in Groningen. Zijn vader zit voorlopig vast.

"Zijn verlies is onwerkelijk", laat de familie in een schriftelijke verklaring via Namens de Familie weten. "Met gebroken harten nemen wij afscheid van mijn geliefde zoon, onze kleinzoon, neefje en vriend. De leegte die hij achterlaat, is met geen pen te beschrijven."

De familie is diep geraakt door de vele steunbetuigingen die zij hebben ontvangen. "We zijn iedereen enorm dankbaar voor alle berichten, steun en hulp", schrijft ze in de verklaring. "Tegelijkertijd vragen we om enige afstand, zodat Gianny-Davey’s moeder en andere familieleden de ruimte krijgen om dit verdriet te verwerken."

Crowdfundactie

Om de kosten van de uitvaart te dekken en Gianny-Davey’s moeder financieel te ondersteunen in deze moeilijke tijd, hebben vrienden van de familie een crowdfundactie opgezet. "Voor een 12-jarige jongen was er geen uitvaartverzekering, maar wij willen hem een afscheid geven dat past bij wie hij was: vol liefde, respect en herinneringen aan de mooie momenten die wij samen deelden", valt te lezen in de oproep.

De actie heeft op het moment van schrijven al meer dan 13.000 euro opgebracht. De uitvaart van de jongen zal komende week plaatsvinden.